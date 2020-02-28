Эшли Барти – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 28 февраля, на турнире серии Премьер 5 в Дохе состоятся полуфинальные матчи.

Вторую путевку в финал разыграют лидер мирового рейтинга Эшли Барти и 11-я ракетка мира Петра Квитова.

Матч состоится вторым запуском на центральном корте после встречи Кузнецова - Соболенко, ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались восемь раз, счет равный.