Все четыре португальских клуба вылетели из Лиги Европы

Неудачный день для португальского футбола

  • 28.02.2020 03:33
  • 720 просмотров
  • 1 комментарий
Все четыре португальских клуба вылетели из Лиги Европы
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Все представители Португалии не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.

«Бенфика» в домашнем матче сыграла вничью с «Шахтером» (3:3) и по сумме двух матчей (4:5) уступила украинскому клубу.

В другой паре «Порту» дважды уступил «Байеру» (1:2, 1:3), «Спортинг» во второй игре обыграл «Истанбул» (1:3), но этого оказалось недостаточно для прохода, ведь в первом матче португальцы уступили со счетом 1:4.

Также «Брага» потерпела два поражения от «Рейнджерс» (2:3, 0:1).

Ранее стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала, еще одна пара 1/16 финала сыграет после жеребьевки.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 28.02.2020 03:42
    0
    Были не так давно времена, когда мы с португальцами соперничали в рейтинге клубном. Сейчас об этом можно только помечать...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 28.02.2020 03:42
    0
    Были не так давно времена, когда мы с португальцами соперничали в рейтинге клубном. Сейчас об этом можно только помечать...
    Ссылка
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