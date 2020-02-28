Все четыре португальских клуба вылетели из Лиги Европы

Все представители Португалии не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.

«Бенфика» в домашнем матче сыграла вничью с «Шахтером» (3:3) и по сумме двух матчей (4:5) уступила украинскому клубу.

В другой паре «Порту» дважды уступил «Байеру» (1:2, 1:3), «Спортинг» во второй игре обыграл «Истанбул» (1:3), но этого оказалось недостаточно для прохода, ведь в первом матче португальцы уступили со счетом 1:4.

Также «Брага» потерпела два поражения от «Рейнджерс» (2:3, 0:1).

Ранее стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала, еще одна пара 1/16 финала сыграет после жеребьевки.