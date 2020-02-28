ИСМАИЛИ: «Хорошо, что есть характер, чтобы реагировать на пропущенные голы»

Защитник «Шахтера» Исмаили прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и по сумме двух матчей (5:4) вышел в следующую стадию турнира.

«Первый тайм был очень сложным. Мы начали не лучшим образом, но второй тайм был совершенно другим, и мы достигли результата, который позволяет нам выйти в следующий раунд.

Луиш Каштру не давал нам никаких указаний делать акцент на атаки через один из флангов. Мы всегда играем в таком стиле. К счастью, сегодня это сработало, мы смогли создать хорошие моменты, реализовав их в голы.

«Шахтер» забил два гола после того, как стал проигрывать? В последних играх это уже становится тенденцией. Нам нужно пропустить гол, чтобы проснуться. Это плохо, но важно, что у нас есть характер, который позволяет хорошо реагировать на пропущенные голы», - сказал Исмаили.

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