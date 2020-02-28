ИСМАИЛИ: «Хорошо, что есть характер, чтобы реагировать на пропущенные голы»

Защитник «Шахтера» прокомментировал матч с «Бенфикой»

  • 28.02.2020 02:31
  • 194 просмотра
  • 0 комментариев
ИСМАИЛИ: «Хорошо, что есть характер, чтобы реагировать на пропущенные голы»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Исмаили прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и по сумме двух матчей (5:4) вышел в следующую стадию турнира.

«Первый тайм был очень сложным. Мы начали не лучшим образом, но второй тайм был совершенно другим, и мы достигли результата, который позволяет нам выйти в следующий раунд.

Луиш Каштру не давал нам никаких указаний делать акцент на атаки через один из флангов. Мы всегда играем в таком стиле. К счастью, сегодня это сработало, мы смогли создать хорошие моменты, реализовав их в голы.

«Шахтер» забил два гола после того, как стал проигрывать? В последних играх это уже становится тенденцией. Нам нужно пропустить гол, чтобы проснуться. Это плохо, но важно, что у нас есть характер, который позволяет хорошо реагировать на пропущенные голы», - сказал Исмаили.

Читайте также: Определились возможные соперники «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности