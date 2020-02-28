Таблица коэффициентов УЕФА. Успех Шахтера закрепил Украину в топ-10

У Португалии вылетели 4 клуба, нет больше представителей и у Бельгии с Нидерландами

  • 28.02.2020 06:55
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Таблица коэффициентов УЕФА. Успех Шахтера закрепил Украину в топ-10
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После матчей Лиги Европы, состоявшихся 27 февраля, обновлена таблица коэффициентов УЕФА. Определились участники стадии 1/16 финала, второго по престижности еврокубка. Sport.ua подводит итоги игрового дня.

«Шахтер» сумел одержать победу в двухматчевом противостоянии с португальской «Бенфикой» (2:1 дома, 3:3 в гостях). Ничья в Лиссабоне принесла Украине 0.200 балла (очко делится на 5 стартовавших клубов), и сумма за сезон равняется 5.200, это 14-й показатель в сезоне.

В таблице коэффициентов 2020 Украина 10-я, выше Турции и Австрии (на 0.900 и 1.375 соответственно), но ниже Бельгии и Нидерландов, у которых европредставителей уже не осталось. Обращает на себя внимание дружный вылет всех четырех клубов Португалии из Лиги Европы.

У турков единственный оставшийся клуб, «Истанбул Башакшехир», чудом сумел пройти португальский «Спортинг» (1:3, 4:1 д.в.). Австрийский ЛАСК добавил своей федерации очков, обыграв нидерландский «АЗ Алкмар» (1:1 и 2:0), а вот «Ред Булл Зальцбург» имеет мало шансов против немецкого «Айнтрахта» (после 1:4 в гостях второй матч был перенесен на более поздний срок).

В таблице коэффициентов 2021 Украина занимает 13-е место рейтинга, опережая Кипр: АПОЭЛ выбыл, не сумев ничего противопоставить швейцарскому «Базелю» (0:3 и 0:1). Немного впереди (на 0.575) Шотландия: «Рейнджерс» прошел дальше, а вот «Селтик» вылетел.

Таблица коэффициентов УЕФА 2020 (влияет на распределение путевок в сезоне 2021/22)

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Напомним, таблица коэффициентов УЕФА влияет на распределение путевок через один сезон. 9-й рейтинг дает право вице-чемпиону страны стартовать с 3-го раунда квалификации ЛЧ. При 10-й позиции второму месту чемпионата придется начинать аж с Q2. Федерация, которая окажется на 11-м месте, вообще потеряет прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона. Поэтому остаться на 10-й строчке рейтинга критически важно, а еще лучше – подняться на 9-ю.

Источник данных: Bert Kassies

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Источник — Sport.ua

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