Катерина Бондаренко – Хизер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№494 WTA) сыграет матч второго круга на турнире международной серии в Акапулько.
Украинка сразится с Хизер Уотсон из Великобритании (№69 WTA).
Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 00:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались 4 раза, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэролайн Доулхайд или Кристины Макхэйл (обе - США).
Плеер будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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