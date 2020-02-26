Катерина Бондаренко – Хизер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№494 WTA) сыграет матч второго круга на турнире международной серии в Акапулько.



Украинка сразится с Хизер Уотсон из Великобритании (№69 WTA).



Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 00:00 по Киеву.



Ранее девушки встречались 4 раза, счет равный.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэролайн Доулхайд или Кристины Макхэйл (обе - США).

Плеер будет добавлен ближе к началу матча

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