В четверг, 27 февраля «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома примет «Брюгге». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Первый матч в Бельгии завершился вничью 1:1.
«Манчестер Юнайтед» - «Брюгге». Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
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Источник — Sport.ua
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