Ман Юнайтед
:
Брюгге
27.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед - Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Брюгге» попытается сотворить сенсацию на «Олд Траффорд»

  • 26.02.2020 19:18
  • 350 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед - Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© twitter.com/ManUtd

27 февраля «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома примет «Брюгге».

Первый матч неделю назад в Бельгии завершился вничью 1:1. На гол экс-форварда «Зари» Денниса Бонавентюре «Красные дьяволы» ответили голом Антони Марсьяля. Счет 1:1 оставляет «Брюгге» шансы на проход дальше, однако все же «Манчестер Юнайтед» теперь является явным фаворитом пары.

Команда Оле Гуннара Сульшера набрала неплохую форму в АПЛ. Победы над «Челси» и «Уотфордом» позволили «Красным дьяволам» приблизиться к зоне Лиги чемпионов на расстояние всего одного очка, и, скорее всего, именно борьба за четвертое место сейчас является для команды приоритетной задачей.

Кадровая ситуация в МЮ остается непростой. «Красные дьяволы» по-прежнему не могут рассчитывать на Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, при чем, оба вернутся в игру еще не скоро.

Есть ощутимые потери и у «Брюгге». Наставник команды Филипп Клеман не сможет рассчитывать на двух основных игроков – защитника Эдера Баланту и хавбека Руда Вормера.

Букмекеры безоговорочным фаворитом второго матча считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев – 1,50, на «Брюгге» - 8,20. Вероятность ничьи – 4,30.

27 февраля, четверг

«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»
Манчестер. «Олд Траффорд». Начало - в 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 3:1
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности