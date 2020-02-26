Ман Юнайтед

27 февраля «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома примет «Брюгге».

Первый матч неделю назад в Бельгии завершился вничью 1:1. На гол экс-форварда «Зари» Денниса Бонавентюре «Красные дьяволы» ответили голом Антони Марсьяля. Счет 1:1 оставляет «Брюгге» шансы на проход дальше, однако все же «Манчестер Юнайтед» теперь является явным фаворитом пары.

Команда Оле Гуннара Сульшера набрала неплохую форму в АПЛ. Победы над «Челси» и «Уотфордом» позволили «Красным дьяволам» приблизиться к зоне Лиги чемпионов на расстояние всего одного очка, и, скорее всего, именно борьба за четвертое место сейчас является для команды приоритетной задачей.

Кадровая ситуация в МЮ остается непростой. «Красные дьяволы» по-прежнему не могут рассчитывать на Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, при чем, оба вернутся в игру еще не скоро.

Есть ощутимые потери и у «Брюгге». Наставник команды Филипп Клеман не сможет рассчитывать на двух основных игроков – защитника Эдера Баланту и хавбека Руда Вормера.

Букмекеры безоговорочным фаворитом второго матча считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев – 1,50, на «Брюгге» - 8,20. Вероятность ничьи – 4,30.

27 февраля, четверг