Ман Юнайтед

27 февраля «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома примет «Брюгге».
Первый матч неделю назад в Бельгии завершился вничью 1:1. На гол экс-форварда «Зари» Денниса Бонавентюре «Красные дьяволы» ответили голом Антони Марсьяля. Счет 1:1 оставляет «Брюгге» шансы на проход дальше, однако все же «Манчестер Юнайтед» теперь является явным фаворитом пары.
Команда Оле Гуннара Сульшера набрала неплохую форму в АПЛ. Победы над «Челси» и «Уотфордом» позволили «Красным дьяволам» приблизиться к зоне Лиги чемпионов на расстояние всего одного очка, и, скорее всего, именно борьба за четвертое место сейчас является для команды приоритетной задачей.
Кадровая ситуация в МЮ остается непростой. «Красные дьяволы» по-прежнему не могут рассчитывать на Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, при чем, оба вернутся в игру еще не скоро.
Есть ощутимые потери и у «Брюгге». Наставник команды Филипп Клеман не сможет рассчитывать на двух основных игроков – защитника Эдера Баланту и хавбека Руда Вормера.
Букмекеры безоговорочным фаворитом второго матча считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев – 1,50, на «Брюгге» - 8,20. Вероятность ничьи – 4,30.
27 февраля, четверг
|«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»
|Манчестер. «Олд Траффорд». Начало - в 22:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
|Прогноз Sport.ua — 3:1
Источник — Sport.ua
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