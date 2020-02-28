«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра закончилась со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Брюгге
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Ман Юнайтед).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Одион Игало (Ман Юнайтед).
|27'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Футбол 1/2/3
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