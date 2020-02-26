Денис ПОПОВ: «Переживал, что не выплатят премиальные за победу на ЧМ»

Защитник «Динамо» рассказал, сколько получил за победу на чемпионате мира U-20

  • 26.02.2020 11:10
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Денис ПОПОВ: «Переживал, что не выплатят премиальные за победу на ЧМ»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

21-летний защитник «Динамо» Денис Попов рассказал, сколько футболисты сборной Украины получили за победу на ЧМ-2019 (U-20)
 
- Тем, кто играл, дали около 30 тысяч долларов. Мы договорились с тренером, что будем отталкиваться от того, кто больше играл. Так разумнее. Допустим, есть люди, которые не играли, но были с нами и участвовали в процессе, провели месяц там так же, как и мы. Они же тоже заслужили на премиальные.
 
Я провел шесть матчей, в финале не играл, потому что получил дисквалификацию.
 
- Переживал, что не выплатят премиальные за победу на ЧМ?
- Конечно. Потому что обещали, обещали, кормили завтраками. Сказали, что в декабре все выплатят. Вот и дождались спустя 5 месяцев.
 
Но проблемы все равно были. Было одно мероприятие, но мы на него не попали, не доехали. У нас была последняя игра с «Десной» 15 декабря, на следующий день мы улетели. Не знаю как парни, но мы с Гио (Цитаишвили - прим.) точно улетели. Они решили, что нас специально не отпускают.
 
Нас не предупредили. Допустим, могли сказать за месяц, что такого-то числа мы вас собираем. А нам не сказали ничего, предупредили за неделю, грубо говоря. А билеты? Куда их теперь? Потом передали нам эту сумму.

Вы же знаете отношение Федерации к «Динамо». У них не очень хорошие отношения, – сказал Попов.

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Источник — Отдушивдушу

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