Денис ПОПОВ: «Переживал, что не выплатят премиальные за победу на ЧМ»

21-летний защитник «Динамо» Денис Попов рассказал, сколько футболисты сборной Украины получили за победу на ЧМ-2019 (U-20).



- Тем, кто играл, дали около 30 тысяч долларов. Мы договорились с тренером, что будем отталкиваться от того, кто больше играл. Так разумнее. Допустим, есть люди, которые не играли, но были с нами и участвовали в процессе, провели месяц там так же, как и мы. Они же тоже заслужили на премиальные.



Я провел шесть матчей, в финале не играл, потому что получил дисквалификацию.



- Переживал, что не выплатят премиальные за победу на ЧМ?

- Конечно. Потому что обещали, обещали, кормили завтраками. Сказали, что в декабре все выплатят. Вот и дождались спустя 5 месяцев.



Но проблемы все равно были. Было одно мероприятие, но мы на него не попали, не доехали. У нас была последняя игра с «Десной» 15 декабря, на следующий день мы улетели. Не знаю как парни, но мы с Гио (Цитаишвили - прим.) точно улетели. Они решили, что нас специально не отпускают.



Нас не предупредили. Допустим, могли сказать за месяц, что такого-то числа мы вас собираем. А нам не сказали ничего, предупредили за неделю, грубо говоря. А билеты? Куда их теперь? Потом передали нам эту сумму.

Вы же знаете отношение Федерации к «Динамо». У них не очень хорошие отношения, – сказал Попов.

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