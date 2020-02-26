Денис ПОПОВ: «За три дня до игры не занимаюсь сексом. Мне это мешает»

Защитник «Динамо» – о подготовке к играм

  • 26.02.2020 10:45
  • 1776 просмотров
  • 8 комментариев
Денис ПОПОВ: «За три дня до игры не занимаюсь сексом. Мне это мешает»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

21-летний защитник «Динамо» Денис Попов рассказал, почему ограничивает себя в интимных отношениях.

- За три дня до игры не занимаюсь сексом, потому что мне это реально мешает.

- А если бы играл в Англии?
- Тогда, наверное, вообще бы не занимался (смеется). Хотя можно было бы что-то придумать от безысходности, – сказал Денис.

Напомним, в текущем сезоне Попов сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола.

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Источник — Отдушивдушу

(7 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 26.02.2020 11:23
    0
    Лучший друг Попова вызов принял
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 26.02.2020 11:22
    0
    У Зінченка з Ярмоленком запитай, як вони викручуються
    Ссылка
    Maximus13
    online
      Maximus13, 26.02.2020 11:21
    0
    В рукопашную😂
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 26.02.2020 11:21
    0
    korsun_skif, 26.02.2020 10:57
    Он основной защитник второго по силе клуба в Украине! Расскажи на немного о себе
    На счет "второго по силе" - субъективное суждение. Да и номинация такая же, как чемпион Словении. Клубного футбола в стране нет.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 26.02.2020 11:06
    0
    Грав би він в Англії, то взагалі би не трахався
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 26.02.2020 10:57
    0
    Vik Bistritskiy, 26.02.2020 10:51
    Лошара
    Он основной защитник второго по силе клуба в Украине! Расскажи на немного о себе
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 26.02.2020 10:53
    -2
    странно... как это может мешать？
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 26.02.2020 10:51
    -4
    Лошара
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 26.02.2020 11:23
    0
    Лучший друг Попова вызов принял
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 26.02.2020 11:22
    0
    У Зінченка з Ярмоленком запитай, як вони викручуються
    Ссылка
    Maximus13
    online
      Maximus13, 26.02.2020 11:21
    0
    В рукопашную😂
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 26.02.2020 11:21
    0
    korsun_skif, 26.02.2020 10:57
    Он основной защитник второго по силе клуба в Украине! Расскажи на немного о себе
    На счет "второго по силе" - субъективное суждение. Да и номинация такая же, как чемпион Словении. Клубного футбола в стране нет.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 26.02.2020 11:06
    0
    Грав би він в Англії, то взагалі би не трахався
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 26.02.2020 10:57
    0
    Vik Bistritskiy, 26.02.2020 10:51
    Лошара
    Он основной защитник второго по силе клуба в Украине! Расскажи на немного о себе
    Ссылка
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