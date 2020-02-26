Денис ПОПОВ: «За три дня до игры не занимаюсь сексом. Мне это мешает»

21-летний защитник «Динамо» Денис Попов рассказал, почему ограничивает себя в интимных отношениях.

- За три дня до игры не занимаюсь сексом, потому что мне это реально мешает.

- А если бы играл в Англии?

- Тогда, наверное, вообще бы не занимался (смеется). Хотя можно было бы что-то придумать от безысходности, – сказал Денис.

Напомним, в текущем сезоне Попов сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола.

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