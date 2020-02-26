Артем Беседин: ничего не бойся, в конце сценария хеппи-энд

Решением УЕФА форвард «Динамо» Артем Беседин за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован на год. Так как нападающий «бело-синих» был отстранен от соревнований еще с 19 декабря прошлого года, его бан закончится уже в нынешнем году. Стало быть, о худшем сценарии для Беседина априори говорить не приходится. Да, в теории он мог получить предупреждение, но это не в нашем случае.

По имеющейся информации, Артем вроде бы действительно принимал медицинский препарат, который значится в обширном списке запрещенных. Но он, этот пока что неназванный препарат, не относится к группе, скажем так, «тяжелых». С другой стороны, и киевский клуб, и сам футболист вроде бы настаивали на том, что «крайним» в этой ситуации был врач команды Леонид Миронов. Мол, футболист не знал, что предписал ему доктор – ну, принял и принял. Это просто врачебная оплошность, назовем это так. С подобными доводами согласились в УЕФА. В принципе, это обстоятельство не снимает вину с футболиста, но вполне может ее «скостить». Что в итоге и получилось.

И если о дальнейшей судьбе Беседина – имеется ввиду ее профессиональная составляющая – мы можем говорить вполне утвердительно, то чего-то подобного о дальнейшей судьбе Миронова, увы, не скажешь. По информации наших источников, президент «Динамо» Игорь Суркис именно этого эскулапа считает главным виновником случившегося. Клуб в итоге временно отстранил 70-летнего врача от служебных обязанностей. Но есть основания полагать, что «временно» вполне может перерасти в «постоянно».

В принципе, если Миронов потеряет работу в «Динамо», сугубо с эмоциональной точки зрения это можно понять – ну негоже такому опытному специалисту делать подобные «косяки». Ведь этот врач за свою спортивную карьеру успел поработать и в баскетбольных клубах, и в гандбольных, врачевал и в велосипедном спорте. А кроме «Динамо» успел поработать и в «Черноморце», и в донецком «Металлурге», и в столичном «Арсенале». Понятно, что список запрещенных медпрепаратов изменяется, расширяется с каждым годом, но неужели с таким громаднейшим опытом можно «дать в штангу» - пропустить, например, безобиднейший на первый взгляд спрей от насморка, если ты в этом считаешь себя гуру?



ФК Динамо. Артем Беседин

Что же касается самого Беседина, то, повторимся, ситуация оказалась лучше, чем могла быть. Если раньше предполагалось, что Артем окажется вне игры как минимум два года, хотя ходили слухи и о четырех, и даже о пожизненной дисквалификации, то сейчас на фоне этих страшилок год простоя смотрится, уж извините, пустяком. Бывает, на такой период футболисты «вылетают» из-за серьезнейших травм. Так что будет надеяться, что Беседин вернется в игру еще более мотивированным. Ему только 23 года, еще все действительно впереди.

Да и подобные факты и истории с участием украинских футболистов или легионеров, но с нашего чемпионата, говорят о том, что относительно небольшой простой из-за уличения в допинге – отнюдь не приговор. К примеру, бывший полузащитник «Шахтера» Фред тоже получил годичную дисквалификацию из-за допинга. И ничего: все равно был основным в донецкой команде, а в итоге перешел в «МанЮнайтед». Экс-капитан «горняков» Срна по похожей «статье» был отстранен на 17 месяцев. За «Шахтер» Дарио уже не сыграл, но провел хороший сезон в серии А, став основным в «Кальяри». Не потерялся из вида и экс-голкипер «Шахтера» Рыбка, который выбыл из игры аж на два года. Ничего, сейчас вновь в игре. Игрок «Александрии» Микицей тоже через допинг был забанен на два года. И тоже вернулся в игру. Возможно, в данном случае нельзя говорить о возврате на какой-то высокий уровень, но ведь нужно учитывать и возраст Станислава: на момент уличения в применении запрещенных препаратов защитнику было уже 27 лет.

Да, можно вспомнить и менее удачный пример: с Невмывакой. Дмитрий некогда считался одним из самых сильных украинских защитников, играл в молодежке Михайличенко, которая в 2006-м стала серебряным призером континента. Допинг-проба Невмываки после одного из матчей того Евро была положительной. Оказалось, что футболист принял запрещенный препарат, не посоветовавшись с врачами. Итог: дисквалификация на год, после которой Дмитрий уже был «не тот»…



УАФ. Артем Беседин

«Тот» ли будет Беседин? Хочется думать и верить, что да. Он всегда был бойцом, должен выкарабкаться.

Жаль только, что из-за этого запрета Артем уже точно не сыграет на Евро-2020. Правда, очень жаль. У нас не так уж и много форвардов. А еще меньше – квалифицированных форвардов. Он бы действительно мог помочь команде Шевченко. Но на сей раз не поможет. Издержки производства. Говорят, что все, что делается – к лучшему. Сложно в этом конкретном случае отыскать что-то хорошее для Беседина (именно в контексте чемпионата Европы).

Ну, может, злее станет.

Валерий ВАСИЛЕНКО