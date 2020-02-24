Сергей ШЕБЕК: «Гол Десны в ворота Шахтера отменили ошибочно»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал отмененный гол «Десны» в ворота донецкого «Шахтера» в матче 19-го тура УПЛ.

«Я считаю, что Арановскому нужно было самому посмотреть эпизод, убедиться собственными глазами. Ассистентом VAR был Алёхин – тот самый, который вчера работал ассистентом на матче «Динамо» — «Ворскла». Он, возможно, ехал всю ночь в поезде, устал, не успел восстановиться.

Момент с голом Гуцуляка надо разбить на фазы. Филиппов находился за спинами защитников в офсайде, в таких случаях мы говорим «в пассивном офсайде», ни на что не влиял, не создавал помеху защитнику – это первая фаза. Сейчас есть четкая рекомендация для ассистентов, смотреть, к кому прилетел мяч. Когда прошел прострел/удар, мяч попал в ногу игрока «Шахтера», отскочил от нее, и в этот момент Филиппов уже находился в правильном положении – это вторая фаза. Уже из правильного положения Филиппов отбросил мяча Гуцуляку и тот забил гол. Надо было засчитать взятие ворот, гол отменили ошибочно. Если бы Филиппов вмешался в игру на первой фазе эпизода, то это было бы положение «вне игры», — считает Шебек.