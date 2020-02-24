Сергей ШЕБЕК: «Гол Десны в ворота Шахтера отменили ошибочно»

Специалист считает, что судья должен был засчитать мяч Гуцуляка

  • 24.02.2020 12:49
  • 2468 просмотров
  • 16 комментариев
Сергей ШЕБЕК: «Гол Десны в ворота Шахтера отменили ошибочно»
© Sport.ua. Сергей Шебек

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал отмененный гол «Десны» в ворота донецкого «Шахтера» в матче 19-го тура УПЛ.

«Я считаю, что Арановскому нужно было самому посмотреть эпизод, убедиться собственными глазами. Ассистентом VAR был Алёхин – тот самый, который вчера работал ассистентом на матче «Динамо» — «Ворскла». Он, возможно, ехал всю ночь в поезде, устал, не успел восстановиться.

Момент с голом Гуцуляка надо разбить на фазы. Филиппов находился за спинами защитников в офсайде, в таких случаях мы говорим «в пассивном офсайде», ни на что не влиял, не создавал помеху защитнику – это первая фаза. Сейчас есть четкая рекомендация для ассистентов, смотреть, к кому прилетел мяч. Когда прошел прострел/удар, мяч попал в ногу игрока «Шахтера», отскочил от нее, и в этот момент Филиппов уже находился в правильном положении – это вторая фаза. Уже из правильного положения Филиппов отбросил мяча Гуцуляку и тот забил гол. Надо было засчитать взятие ворот, гол отменили ошибочно. Если бы Филиппов вмешался в игру на первой фазе эпизода, то это было бы положение «вне игры», — считает Шебек.

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Источник — UA-Football

(8 голосов)

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Комментарии
    mt1036
    online
      mt1036, 24.02.2020 13:36
    0
    Судье детей кормить надо...)
    Ссылка
    Вадим Вадим
      Вадим Вадим, 24.02.2020 13:35
    -1
    Шебек даже не видит разницу когда отскок от игрока, а когда игрок играет в мяч. Я про Коноплянку
    Ссылка
    Вадим Вадим
      Вадим Вадим, 24.02.2020 13:34
    -1
    Ссылка
    valeragww
    online
      valeragww, 24.02.2020 13:34
    -1
    Сергей Шебек не знает правила футбола https://ru.wikipedia.org/wiki/Положение_вне_игры_(футбо
    л)
    Ссылка
    Вадим Вадим
      Вадим Вадим, 24.02.2020 13:34
    0
    теперь смело можно говорить, что судьи украли у ДК чемпионство
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.02.2020 13:33
    0
    jekаfunny, 24.02.2020 13:32
    Оказывается и такой вариант есть .
    Это раз . Два , почему при отсадке Тайсона на 90й минуте , небыли , арбитром не была использована система видеофиксации нарушения ?
    Жека это не var, это war.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.02.2020 13:32
    +1
    Оказывается и такой вариант есть .
    Это раз . Два , почему при отсадке Тайсона на 90й минуте , небыли , арбитром не была использована система видеофиксации нарушения ?
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 24.02.2020 13:31
    0
    Пресс-атташе "Десны": "Оказывается, VAR не всегда надо смотреть"
    Пресс-атташе черниговской "Десны" Александр Шевченко на своей странице в Facebook прокомментировал исторический дебют системы VAR на примере игры с "Шахтером" (0:1).
    - В матче Шахтер - Десна впервые в Украине система помощи арбитрам ВАР повлияла на ход игры. Несколько дней тому назад в УАФ собрали представителей клубов для знакомства с новой системой, ключевой посыл - ВАР поможет убрать ошибки арбитров и футбол в Украине станет более честным. Хорошее начинание? Безусловно, ведь теперь все клубы будут в равных условиях. Но, что мы увидели в первом же матче, в котором использовали систему ВАР? Главный арбитр матча несколько раз обращался за подсказками к системе ВАР: 1. Фол Картушова (желтая игрока Десны). 2. Фол Мораеса (нет наказания). 3. Гол Десны (не засчитан). 4. Грубая игра Тотовицкого (наказание в виде желтой карточки остается в силе).
    Теперь без эмоций. Фолы Картушова и Мораеса произошли с интервалом в минуту. Картушов получает желтую за игровой момент, в котором и нарушение то сложно увидеть, а Мораес, умышленно наступив на ногу Арвеладзе, который находился без мяча, ничего не получает. В этой ситуации ВАР честен по отношению к обеим командам? Гол Гуцуляка отменяют. Был ли Филиппов в офсайде - безусловно. От кого к Филиппову попал мяч? От соперника.
    Но, главный и совсем не понятный момент. На 90-й минуте игры Тайсон явно отмахивается от Домбровского. То, что режиссер трансляции не показал повтор этого момента не удивительно, но удивляет, почему в этом моменте Арановский не воспользовался системой ВАР, почему Бойко ему не подсказал? Здесь сомнений быть не может - явная красная Тайсону. Но, оказывается, ВАР не всегда надо смотреть, и этот же Тайсон на 90+5 минуте отдает результативную передачу. В помощь командам, говорил Луччи, за честный футбол, вторили ему в УАФ, а воз и ныне там.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 13:28
    0
    Он в 2009 завершил карьеру. С 2013 года отскок от защитника считается офсайдом
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 24.02.2020 13:25
    +1
    Чистий гол
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 24.02.2020 13:25
    +1
    Четко видно мяч от игрока шахти попал Гуцуляку
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 24.02.2020 13:21
    +3
    Кто бы сомневался, рыжий вар...
    А очередная отмашка Тайсона от Домбровского. Этот момент даже не стали повторять в трансляции.- тоже нет, ничего не было никто не видел???
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.02.2020 13:19
    +1
    МАРЛОС: «VAR нас обрадовал»
    тут и не поспоришь,он и дальше будет радовать шахтер,остальные команды чемпионата Украины,просто статисты ,как говаривал один киногерой-"мы чужие на это празднике жизни"-перефразирую -"все лишние на этом празднике жизни шахтера"
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
      Юрій Ганусяк, 24.02.2020 13:14
    +1
    перше використання і зразу результативний конфуз, і знову на користь рината. поки 1-0
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 24.02.2020 13:10
    +1
    VAR не VAR, а знову тягнуть татар!
    Ссылка
    Valik Minenko
    online
      Valik Minenko, 24.02.2020 13:09
    +1
    не зможе шахтар-допоможе вар!
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 24.02.2020 13:21
    +3
    Кто бы сомневался, рыжий вар...
    А очередная отмашка Тайсона от Домбровского. Этот момент даже не стали повторять в трансляции.- тоже нет, ничего не было никто не видел???
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.02.2020 13:32
    +1
    Оказывается и такой вариант есть .
    Это раз . Два , почему при отсадке Тайсона на 90й минуте , небыли , арбитром не была использована система видеофиксации нарушения ?
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 24.02.2020 13:25
    +1
    Чистий гол
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 24.02.2020 13:25
    +1
    Четко видно мяч от игрока шахти попал Гуцуляку
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 24.02.2020 13:19
    +1
    МАРЛОС: «VAR нас обрадовал»
    тут и не поспоришь,он и дальше будет радовать шахтер,остальные команды чемпионата Украины,просто статисты ,как говаривал один киногерой-"мы чужие на это празднике жизни"-перефразирую -"все лишние на этом празднике жизни шахтера"
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
      Юрій Ганусяк, 24.02.2020 13:14
    +1
    перше використання і зразу результативний конфуз, і знову на користь рината. поки 1-0
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 24.02.2020 13:10
    +1
    VAR не VAR, а знову тягнуть татар!
    Ссылка
    Valik Minenko
    online
      Valik Minenko, 24.02.2020 13:09
    +1
    не зможе шахтар-допоможе вар!
    Ссылка
    mt1036
    online
      mt1036, 24.02.2020 13:36
    0
    Судье детей кормить надо...)
    Ссылка
    Вадим Вадим
      Вадим Вадим, 24.02.2020 13:34
    0
    теперь смело можно говорить, что судьи украли у ДК чемпионство
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.02.2020 13:33
    0
    jekаfunny, 24.02.2020 13:32
    Оказывается и такой вариант есть .
    Это раз . Два , почему при отсадке Тайсона на 90й минуте , небыли , арбитром не была использована система видеофиксации нарушения ?
    Жека это не var, это war.
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 24.02.2020 13:31
    0
    Пресс-атташе "Десны": "Оказывается, VAR не всегда надо смотреть"
    Пресс-атташе черниговской "Десны" Александр Шевченко на своей странице в Facebook прокомментировал исторический дебют системы VAR на примере игры с "Шахтером" (0:1).
    - В матче Шахтер - Десна впервые в Украине система помощи арбитрам ВАР повлияла на ход игры. Несколько дней тому назад в УАФ собрали представителей клубов для знакомства с новой системой, ключевой посыл - ВАР поможет убрать ошибки арбитров и футбол в Украине станет более честным. Хорошее начинание? Безусловно, ведь теперь все клубы будут в равных условиях. Но, что мы увидели в первом же матче, в котором использовали систему ВАР? Главный арбитр матча несколько раз обращался за подсказками к системе ВАР: 1. Фол Картушова (желтая игрока Десны). 2. Фол Мораеса (нет наказания). 3. Гол Десны (не засчитан). 4. Грубая игра Тотовицкого (наказание в виде желтой карточки остается в силе).
    Теперь без эмоций. Фолы Картушова и Мораеса произошли с интервалом в минуту. Картушов получает желтую за игровой момент, в котором и нарушение то сложно увидеть, а Мораес, умышленно наступив на ногу Арвеладзе, который находился без мяча, ничего не получает. В этой ситуации ВАР честен по отношению к обеим командам? Гол Гуцуляка отменяют. Был ли Филиппов в офсайде - безусловно. От кого к Филиппову попал мяч? От соперника.
    Но, главный и совсем не понятный момент. На 90-й минуте игры Тайсон явно отмахивается от Домбровского. То, что режиссер трансляции не показал повтор этого момента не удивительно, но удивляет, почему в этом моменте Арановский не воспользовался системой ВАР, почему Бойко ему не подсказал? Здесь сомнений быть не может - явная красная Тайсону. Но, оказывается, ВАР не всегда надо смотреть, и этот же Тайсон на 90+5 минуте отдает результативную передачу. В помощь командам, говорил Луччи, за честный футбол, вторили ему в УАФ, а воз и ныне там.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 13:28
    0
    Он в 2009 завершил карьеру. С 2013 года отскок от защитника считается офсайдом
    Ссылка
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