Сергей ШЕБЕК: «Гол Десны в ворота Шахтера отменили ошибочно»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал отмененный гол «Десны» в ворота донецкого «Шахтера» в матче 19-го тура УПЛ.
«Я считаю, что Арановскому нужно было самому посмотреть эпизод, убедиться собственными глазами. Ассистентом VAR был Алёхин – тот самый, который вчера работал ассистентом на матче «Динамо» — «Ворскла». Он, возможно, ехал всю ночь в поезде, устал, не успел восстановиться.
Момент с голом Гуцуляка надо разбить на фазы. Филиппов находился за спинами защитников в офсайде, в таких случаях мы говорим «в пассивном офсайде», ни на что не влиял, не создавал помеху защитнику – это первая фаза. Сейчас есть четкая рекомендация для ассистентов, смотреть, к кому прилетел мяч. Когда прошел прострел/удар, мяч попал в ногу игрока «Шахтера», отскочил от нее, и в этот момент Филиппов уже находился в правильном положении – это вторая фаза. Уже из правильного положения Филиппов отбросил мяча Гуцуляку и тот забил гол. Надо было засчитать взятие ворот, гол отменили ошибочно. Если бы Филиппов вмешался в игру на первой фазе эпизода, то это было бы положение «вне игры», — считает Шебек.
Источник — UA-Football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
л)
Это раз . Два , почему при отсадке Тайсона на 90й минуте , небыли , арбитром не была использована система видеофиксации нарушения ?
Это раз . Два , почему при отсадке Тайсона на 90й минуте , небыли , арбитром не была использована система видеофиксации нарушения ?
Пресс-атташе черниговской "Десны" Александр Шевченко на своей странице в Facebook прокомментировал исторический дебют системы VAR на примере игры с "Шахтером" (0:1).
- В матче Шахтер - Десна впервые в Украине система помощи арбитрам ВАР повлияла на ход игры. Несколько дней тому назад в УАФ собрали представителей клубов для знакомства с новой системой, ключевой посыл - ВАР поможет убрать ошибки арбитров и футбол в Украине станет более честным. Хорошее начинание? Безусловно, ведь теперь все клубы будут в равных условиях. Но, что мы увидели в первом же матче, в котором использовали систему ВАР? Главный арбитр матча несколько раз обращался за подсказками к системе ВАР: 1. Фол Картушова (желтая игрока Десны). 2. Фол Мораеса (нет наказания). 3. Гол Десны (не засчитан). 4. Грубая игра Тотовицкого (наказание в виде желтой карточки остается в силе).
Теперь без эмоций. Фолы Картушова и Мораеса произошли с интервалом в минуту. Картушов получает желтую за игровой момент, в котором и нарушение то сложно увидеть, а Мораес, умышленно наступив на ногу Арвеладзе, который находился без мяча, ничего не получает. В этой ситуации ВАР честен по отношению к обеим командам? Гол Гуцуляка отменяют. Был ли Филиппов в офсайде - безусловно. От кого к Филиппову попал мяч? От соперника.
Но, главный и совсем не понятный момент. На 90-й минуте игры Тайсон явно отмахивается от Домбровского. То, что режиссер трансляции не показал повтор этого момента не удивительно, но удивляет, почему в этом моменте Арановский не воспользовался системой ВАР, почему Бойко ему не подсказал? Здесь сомнений быть не может - явная красная Тайсону. Но, оказывается, ВАР не всегда надо смотреть, и этот же Тайсон на 90+5 минуте отдает результативную передачу. В помощь командам, говорил Луччи, за честный футбол, вторили ему в УАФ, а воз и ныне там.
А очередная отмашка Тайсона от Домбровского. Этот момент даже не стали повторять в трансляции.- тоже нет, ничего не было никто не видел???
тут и не поспоришь,он и дальше будет радовать шахтер,остальные команды чемпионата Украины,просто статисты ,как говаривал один киногерой-"мы чужие на это празднике жизни"-перефразирую -"все лишние на этом празднике жизни шахтера"
А очередная отмашка Тайсона от Домбровского. Этот момент даже не стали повторять в трансляции.- тоже нет, ничего не было никто не видел???
Это раз . Два , почему при отсадке Тайсона на 90й минуте , небыли , арбитром не была использована система видеофиксации нарушения ?
тут и не поспоришь,он и дальше будет радовать шахтер,остальные команды чемпионата Украины,просто статисты ,как говаривал один киногерой-"мы чужие на это празднике жизни"-перефразирую -"все лишние на этом празднике жизни шахтера"
Это раз . Два , почему при отсадке Тайсона на 90й минуте , небыли , арбитром не была использована система видеофиксации нарушения ?
Пресс-атташе черниговской "Десны" Александр Шевченко на своей странице в Facebook прокомментировал исторический дебют системы VAR на примере игры с "Шахтером" (0:1).
- В матче Шахтер - Десна впервые в Украине система помощи арбитрам ВАР повлияла на ход игры. Несколько дней тому назад в УАФ собрали представителей клубов для знакомства с новой системой, ключевой посыл - ВАР поможет убрать ошибки арбитров и футбол в Украине станет более честным. Хорошее начинание? Безусловно, ведь теперь все клубы будут в равных условиях. Но, что мы увидели в первом же матче, в котором использовали систему ВАР? Главный арбитр матча несколько раз обращался за подсказками к системе ВАР: 1. Фол Картушова (желтая игрока Десны). 2. Фол Мораеса (нет наказания). 3. Гол Десны (не засчитан). 4. Грубая игра Тотовицкого (наказание в виде желтой карточки остается в силе).
Теперь без эмоций. Фолы Картушова и Мораеса произошли с интервалом в минуту. Картушов получает желтую за игровой момент, в котором и нарушение то сложно увидеть, а Мораес, умышленно наступив на ногу Арвеладзе, который находился без мяча, ничего не получает. В этой ситуации ВАР честен по отношению к обеим командам? Гол Гуцуляка отменяют. Был ли Филиппов в офсайде - безусловно. От кого к Филиппову попал мяч? От соперника.
Но, главный и совсем не понятный момент. На 90-й минуте игры Тайсон явно отмахивается от Домбровского. То, что режиссер трансляции не показал повтор этого момента не удивительно, но удивляет, почему в этом моменте Арановский не воспользовался системой ВАР, почему Бойко ему не подсказал? Здесь сомнений быть не может - явная красная Тайсону. Но, оказывается, ВАР не всегда надо смотреть, и этот же Тайсон на 90+5 минуте отдает результативную передачу. В помощь командам, говорил Луччи, за честный футбол, вторили ему в УАФ, а воз и ныне там.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.