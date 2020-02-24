Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 42 позиции

На прошлой неделе у мужчин прошли три турнира ATP. На самых крупных соревнованиях 500-й серии в Рио-де-Жанейро победу одержал чилиец Кристиан Гарин. Для него это лучшее достижение в карьере, с новой недели 23-летний теннисист поднялся на 7 позиций, дебютировав в топ-20 (восемнадцатое место).

Турнир ATP Tour 250 в Марселе выиграл грек Стефанос Циципас, который в матче за титул одолев Феликса Оже-Альяссима. Канадец вышел во второй финал подряд, но снова уступил.

На турнире аналогичной категории в Делрей-Бич (Флорида, США) победил американец Райли Опелка. Это его второй титул, оба были выиграны в США.

В первой десятке изменений не случилось, но уже не следующей неделе Роджер Федерер, который перенес операцию на колене, точно уступит третью позицию Доминику Тиму.

Топ-10 рейтинг ATP

Что касается украинцев, то больше всех порадовал, конечно же, Илья Марченко, который вышел в финал челленджера в Бергамо. К несчастью, матч за титул был отменен из-за коронавируса, поэтому финал не проводился и оба участника, по большому счету, оказались в проигрыше. Очень жаль, ведь Илья мог вернуться во вторую сотню. Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификацию в Марселе и потерял 10 строчек.

Украинцы в топ-650 рейтинга ATP

В чемпионской гонке Гарин ворвался в топ-4, а Циципас приблизился к десятке (12 место). Гаэль Монфис продолжает замыкать тройку лучших.

Чемпионская гонка ATP