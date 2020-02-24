Леся ЦУРЕНКО: «Отличная работа, Марта. Мои поздравления»

Украинская теннисистка Леся Цуренко поздравила свою соотечественницу Марту Костюк с выигрышем одиночного и парного титулов на 60-тысячнике в Каире.
«Отличная работа, Марта. Мои поздравления», – написала Цуренко в твиттере.
Напомним, на 100-тысячнике в Каире, который прошел на неделю раньше, Леся и Марта играли в паре.
Отметим, что Костюк впервые в карьере обошла Цуренко в мировом рейтинге.
Great job, Marta 🏆 Congratulations, @marta_kostyuk 🎉🎊🎀 pic.twitter.com/CibAQk11wY— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) February 23, 2020
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Источник — Twitter
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