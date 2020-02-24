Леся ЦУРЕНКО: «Отличная работа, Марта. Мои поздравления»

Украинская теннисистка поздравила свою соотечественницу

  • 24.02.2020 11:20
  • 678 просмотров
  • 1 комментарий
Леся ЦУРЕНКО: «Отличная работа, Марта. Мои поздравления»
© WTA. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко поздравила свою соотечественницу Марту Костюк с выигрышем одиночного и парного титулов на 60-тысячнике в Каире.

«Отличная работа, Марта. Мои поздравления», – написала Цуренко в твиттере.

Напомним, на 100-тысячнике в Каире, который прошел на неделю раньше, Леся и Марта играли в паре.

Отметим, что Костюк впервые в карьере обошла Цуренко в мировом рейтинге.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 24.02.2020 11:45
    +1
    Лесі респект за привітання. Ну а Марта, сподіваюся всерйоз і надовго почне підніматися в рейтингу. Для початку зайти в сотню і закріпитися там...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.02.2020 11:45
    +1
    Лесі респект за привітання. Ну а Марта, сподіваюся всерйоз і надовго почне підніматися в рейтингу. Для початку зайти в сотню і закріпитися там...
    Ссылка
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