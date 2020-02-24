Леся ЦУРЕНКО: «Отличная работа, Марта. Мои поздравления»

Украинская теннисистка Леся Цуренко поздравила свою соотечественницу Марту Костюк с выигрышем одиночного и парного титулов на 60-тысячнике в Каире.

«Отличная работа, Марта. Мои поздравления», – написала Цуренко в твиттере.

Напомним, на 100-тысячнике в Каире, который прошел на неделю раньше, Леся и Марта играли в паре.

Отметим, что Костюк впервые в карьере обошла Цуренко в мировом рейтинге.