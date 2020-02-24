Рейтинг WTA. Свитолина потеряла позицию, Костюк обошла Цуренко

Даяна Ястремская вернулась в топ-25

  • 24.02.2020 09:37
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Рейтинг WTA. Свитолина потеряла позицию, Костюк обошла Цуренко
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

На прошлой неделе лучшие теннисистки сражались за трофей на турнире серии Премьер в Дубае. Победу удалось одержать Симоне Халеп, которая укрепилась на втором месте в мировой классификации. В финале румынка одолела Елену Рыбакину. Представительница Казахстана снова улучшила личный рекорд, теперь она занимает уже 17-е место. К примеру, год назад она шла на 193-й позиции.

Что касается первой десятки, то главное изменение – падение Белинды Бенчич на 5 строчек. Швейцарка не сумела защитить прошлогоднюю победу в Дубае и солидно опустилась в рейтинге WTA. Также одну строчку потеряла прошлогодняя полуфиналистка Элина Свитолина. София Кенин, Кики Бертенс и Серена Уильямс улучшили свои позиции.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то нужно отметить прогресс Марты Костюк и Дарьи Снигур, которые прекрасно выступили на 60-тысячнике ITF в Каире. К сожалению, судьба свела украинок за шаг до финала, поэтому в матче за титул мы увидели только Марту. Костюк возвращается в топ-150 и впервые в карьере обходит Лесю Цуренко. Катерина Козлова потеряла 10 позиций и держится в самой концовке первой сотни. Даяна Ястремская вернулась в топ-25.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке наши девушки пока что далеко не на лидирующих позициях. Ближе всех к топ-8, которые отбираются на Итоговый турнир, располагается Даяна Ястремская (18 позиция).

Чемпионская гонка WTA

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Источник — Sport.ua

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