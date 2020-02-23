Жилстрой-1 стал чемпионом Зимнего первенства-2020 среди женских команд

Харьковчанки в пятый раз победили в зимнем первенстве

  • 23.02.2020 04:16
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Жилстрой-1 стал чемпионом Зимнего первенства-2020 среди женских команд
© УАФ

В пятницу, 21 февраля, в Чернигове завершился девятый по счету Всеукраинский турнир среди женских команд «Зимнее первенство-2020». Победу в соревнованиях сильнейших коллективов украинского женского футбола одержал харьковский «Жилстрой-1».

Матчи заключительного, 5-го тура, состоявшихся на черниговском стадионе «Юность», определили финальное турнирное положение для шести коллективов, которые соревновались между собой в течение этой недели.

«Ладомир» из Владимир-Волынского победил винницкое «ЕМС-Подолье» со счетом 2:0, а дубль Виктории Гирин позволил команде Олега Бортника завершить турнир на четвертом месте. «Ятрань-Берестивец» из Уманского района разгромил костопольскую «Родину-Лицей» и завоевала бронзовые награды соревнований, а в решающем поединке между харьковскими «Жилстроем-1» и «Жилстроем-2» сильнее оказались подопечные Сергея Сапронова.

Триумф в Чернигове стал пятым для «Жилстроя-1» в истории проведения зимних первенств среди женских команд. До этогоу харьковчанки выигрывали соревнования в 2008-м, 2014-м, 2015-м и 2017-м годах.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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