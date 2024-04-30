Владимир ПЯТЕНКО: «Все, что зависит от нас, мы сделаем»

Главный тренер женской команды «Метаилста 1925» Владимир Пятенко после ничьей с ковалевским «Колосом» в исполнении своих подопечных рассказал о своих впечатлениях и планах.

- Игра в нашем исполнении была неплохой. У нас было преимущество на футбольном поле, территориальное и игровое. Как всегда, вышли играть на победу, однако соперник закрылся и играл плотно в защите. Нам не удалось сломить их оборону.

- Стало ли сегодня тактическое построение соперниц для вас неожиданностью?

- Неожиданностью? В последнее время, не то чтобы привыкли, мы готовы к тому, что наши соперницы почти все насыщают защиту и, в основном, думают об обороне.

- Чего не хватило для победного гола?

- Не хватило гола. Не хватило завершения атак, не смогли реализовать. Моментов, хотя и было немного, но могли забивать, все же, моменты были.

- Ближе к завершению матча вы перевели в среднюю линию Апанащенко. В общем, она хоть и играет сейчас защитницу, но имеет опыт игры и в нападении. Не думали ли использовать ее впереди?

- Мы думаем обо всем. У нас, к сожалению, нет клонировочной машины, я уже раньше об этом говорил. Нет клона Дарьи Апанащенко. Она нужна и в обороне, и в атаке. С ее опытом и мастерством она нужна всюду. Но это не говорит о том, что у нас нет других футболисток. У нас есть футболистки, играющие каждая на своем месте. Да, Апанащенко капитанка команды, много лет капитанка сборной. У нас есть понимание, где, когда и как использовать Апанащенко.

- Сейчас уникальные результаты для женского футбола – две подряд нулевые ничьи. С одной стороны ваша команда не забивает два матча, но, с другой стороны, не пропустили в них ни одного мяча, пожалуй, против самых сложных соперниц по состоянию на сейчас в чемпионате. Есть ли у вас претензии к игре в обороне

- Есть моменты, которые можно улучшать. Однако если мы говорим о защите, то должны понимать, что защита – это вся команда. Радует, что вся команда защищается, вся команда прилагает усилия, чтобы не дать соперницам, прежде всего, в их линии защиты или полузащиты – не поднимать головы, чтобы оттуда не шли передачи. Это тоже нужно учитывать. В защите играет команда. Так же, как в атаке, в завершающей стадии у нас пока не хватает точных ударов, которые могут завершить наши атаки, наши правильные тактические действия в атаке. К сожалению, мы не можем поставить точку. Все же, есть определенное напряжение, ведь у нас есть турнирная задача, а вторая - мы иногда слишком суетимся. Девушки хотят быстрее завершить, а иногда нужно не спешить, не суетиться перед завершением.

Что касается игры и задач, перед этой игрой все зависело от нас относительно достижения наших задач. Сейчас, к сожалению, не все зависит от нас. Однако я об этом и команде говорил, мы руки не опускаем. Шансы есть, не все зависит от нас. Но все, что зависит от нас - мы сделаем, чтобы выполнить стоящую перед нами задачу.