ЧУ (женщины). Шахтер получил от Ворсклы по полной, Колос уступил Жилстрою-1
Стартовал второй этап национального чемпионата
В среду, 20 марта, сыграны первые матча второго этапа чемпионата Украины среди женских команд в Чемпионской группе.
В центральной встрече полтавская «Ворскла» добилась крупной победы над донецким «Шахтером» - 3:0. Свой убедительный перевес над «горнячками» футболистки из Полтава продемонстрировали уже до перерыва, отличившись трижды.
В другом поединке «Колос» проиграл «Жилстрою-1» – 0:1. Этот результат обострил борьбу за 3-е место в таблице.
Лидируют в чемпионате «Ворскла» и «Кривбасс», у которых по 31 очку. Однако команда из Кривого Рога имеет один матч в запасе. Далее идут «Колос» (25 пунктов) и «Жилстрой-2» (23 очка).
Чемпионат Украины (женщины). 2-й этап. Чемпионская группа
Ворскла (Полтава) – Шахтер (Донецк) – 3:0
Голы: Подольская, 5, пенальти, 29, пенальти, Калинина,34.
Колос (Ковалевка) – Жилстрой-1 (Харьков) – 0:1
Гол: Кожухар, 5.
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