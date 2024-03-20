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20 марта 2024, 16:48 | Обновлено 20 марта 2024, 16:58
421
0

ЧУ (женщины). Шахтер получил от Ворсклы по полной, Колос уступил Жилстрою-1

Стартовал второй этап национального чемпионата

20 марта 2024, 16:48 | Обновлено 20 марта 2024, 16:58
421
0
ЧУ (женщины). Шахтер получил от Ворсклы по полной, Колос уступил Жилстрою-1
ФК Ворскла Полтава

В среду, 20 марта, сыграны первые матча второго этапа чемпионата Украины среди женских команд в Чемпионской группе.

В центральной встрече полтавская «Ворскла» добилась крупной победы над донецким «Шахтером» - 3:0. Свой убедительный перевес над «горнячками» футболистки из Полтава продемонстрировали уже до перерыва, отличившись трижды.

В другом поединке «Колос» проиграл «Жилстрою-1» – 0:1. Этот результат обострил борьбу за 3-е место в таблице.

Лидируют в чемпионате «Ворскла» и «Кривбасс», у которых по 31 очку. Однако команда из Кривого Рога имеет один матч в запасе. Далее идут «Колос» (25 пунктов) и «Жилстрой-2» (23 очка).

Чемпионат Украины (женщины). 2-й этап. Чемпионская группа

Ворскла (Полтава) – Шахтер (Донецк) – 3:0

Голы: Подольская, 5, пенальти, 29, пенальти, Калинина,34.

Колос (Ковалевка) – Жилстрой-1 (Харьков) – 0:1

Гол: Кожухар, 5.

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Источник Sport.ua
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