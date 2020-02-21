В субботу, 22-го февраля, состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» будет принимать «Зарю».

Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе им. В. Бойко, арбитр Ярослав Козык даст стартовый свисток в 14:00.

«Мариуполь» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Мариуполе можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Заря», за которой можно следить здесь.