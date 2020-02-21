В субботу, 22-го февраля, состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» будет принимать «Зарю».
Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе им. В. Бойко, арбитр Ярослав Козык даст стартовый свисток в 14:00.
«Мариуполь» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Мариуполе можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Заря», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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