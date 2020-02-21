Украинские клубы после домашних 2:1 проходили дальше в 6 случаях из 8

За время выступления в еврокубках «Шахтер», одержав минимальную победу на своем поле в первом матче плей-офф, выходил в следующий раунд в 3-х случаях из 7 (42,9%). А конкретно при выигрыше со счетом 2:1 - в одном из 3-х (33,3%). Хотя в целом для украинских клубов этот счет являлся достаточно фартовым - 6 проходов из 8 (75,0%).

Шахтар - Бенфіка - 2:1. Відео голів та огляд матчу

В свою очередь «Бенфика», уступив в гостях с разницей в один мяч, дома решала все проблемы в 11 случаях из 22-х (50,0%), а 4 раза проиграв на выезде со счетом 1:2, оставалась в итоге на плаву дважды (50,0%).

Украинские клубы после победы со счетом 2:1 в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник Счет* +/- 1979/80 КУ 1/32 Динамо ЦСКА Сф 1:1 + 1979/80 КУ 1/32 Шахтер Монако 0:2 - 1985/86 КУ 1/32 Черноморец Вердер 2:3 + 1998/99 КУ ПР Шахтер Биркиркара 4:0 + 2011/12 ЛЕ КР4 Ворскла Динамо Бх 3:2 + 2012/13 ЛЧ КР3 Динамо Фейеноорд 1:0 + 2014/15 ЛЕ КР4 Днепр Хайдук 0:0 + 2017/18 ЛЧ 1/8 Шахтер Рома 0:1 -

* в гостях.

«Бенфика» после поражения со счетом 1:2 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет* +/- 1988/89 КУ 1/16 Льеж Бельгия 1:1 - 1989/90 КЧ 1/2 Марсель Франция 1:0 + 2000/01 КУ 1/64 Хальмстад Швеция 2:2 - 2006/07 КУ 1/8 ПСЖ Франция 3:1 +

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ