Украинские клубы после домашних 2:1 проходили дальше в 6 случаях из 8

За время выступления в еврокубках «Шахтер», одержав минимальную победу на своем поле в первом матче плей-офф, выходил в следующий раунд в 3-х случаях из 7 (42,9%). А конкретно при выигрыше со счетом 2:1 - в одном из 3-х (33,3%). Хотя в целом для украинских клубов этот счет являлся достаточно фартовым - 6 проходов из 8 (75,0%).
Шахтар - Бенфіка - 2:1. Відео голів та огляд матчу
В свою очередь «Бенфика», уступив в гостях с разницей в один мяч, дома решала все проблемы в 11 случаях из 22-х (50,0%), а 4 раза проиграв на выезде со счетом 1:2, оставалась в итоге на плаву дважды (50,0%).
Украинские клубы после победы со счетом 2:1 в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет*
|
+/-
|
1979/80
|
КУ
|
1/32
|
Динамо
|
ЦСКА Сф
|
1:1
|
+
|
1979/80
|
КУ
|
1/32
|
Шахтер
|
Монако
|
0:2
|
-
|
1985/86
|
КУ
|
1/32
|
Черноморец
|
Вердер
|
2:3
|
+
|
1998/99
|
КУ
|
ПР
|
Шахтер
|
Биркиркара
|
4:0
|
+
|
2011/12
|
ЛЕ
|
КР4
|
Ворскла
|
Динамо Бх
|
3:2
|
+
|
2012/13
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Фейеноорд
|
1:0
|
+
|
2014/15
|
ЛЕ
|
КР4
|
Днепр
|
Хайдук
|
0:0
|
+
|
2017/18
|
ЛЧ
|
1/8
|
Шахтер
|
Рома
|
0:1
|
-
* в гостях.
«Бенфика» после поражения со счетом 1:2 в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет*
|
+/-
|
1988/89
|
КУ
|
1/16
|
Льеж Бельгия
|
1:1
|
-
|
1989/90
|
КЧ
|
1/2
|
Марсель Франция
|
1:0
|
+
|
2000/01
|
КУ
|
1/64
|
Хальмстад Швеция
|
2:2
|
-
|
2006/07
|
КУ
|
1/8
|
ПСЖ Франция
|
3:1
|
+
* дома.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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