Украинские клубы после домашних 2:1 проходили дальше в 6 случаях из 8

У «Шахтера» неплохие шансы пройти в 1/8 финала Лиги Европы

  • 21.02.2020 12:25
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Украинские клубы после домашних 2:1 проходили дальше в 6 случаях из 8
© ФК Шахтер

За время выступления в еврокубках «Шахтер», одержав минимальную победу на своем поле в первом матче плей-офф, выходил в следующий раунд в 3-х случаях из 7 (42,9%). А конкретно при выигрыше со счетом 2:1 - в одном из 3-х (33,3%). Хотя в целом для украинских клубов этот счет являлся достаточно фартовым - 6 проходов из 8 (75,0%).

Шахтар - Бенфіка - 2:1. Відео голів та огляд матчу

В свою очередь «Бенфика», уступив в гостях с разницей в один мяч, дома решала все проблемы в 11 случаях из 22-х (50,0%), а 4 раза проиграв на выезде со счетом 1:2, оставалась в итоге на плаву дважды (50,0%).

Украинские клубы после победы со счетом 2:1 в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет*

+/-

1979/80

КУ

1/32

Динамо

ЦСКА Сф

1:1

+

1979/80

КУ

1/32

Шахтер

Монако

0:2

-

1985/86

КУ

1/32

Черноморец

Вердер

2:3

+

1998/99

КУ

ПР

Шахтер

Биркиркара

4:0

+

2011/12

ЛЕ

КР4

Ворскла

Динамо Бх

3:2

+

2012/13

ЛЧ

КР3

Динамо

Фейеноорд

1:0

+

2014/15

ЛЕ

КР4

Днепр

Хайдук

0:0

+

2017/18

ЛЧ

1/8

Шахтер

Рома

0:1

-

* в гостях.

«Бенфика» после поражения со счетом 1:2 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет*

+/-

1988/89

КУ

1/16

Льеж Бельгия

1:1

-

1989/90

КЧ

1/2

Марсель Франция

1:0

+

2000/01

КУ

1/64

Хальмстад Швеция

2:2

-

2006/07

КУ

1/8

ПСЖ Франция

3:1

+

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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