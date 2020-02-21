Актобе. Манафов сыграет в полуфинале 25-тысячника ITF

Украинский теннисист Владислав Манафов (№535 ATP) вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Казахстане.
В матче 1/4 финала украинец одолел эстонца Владимира Иванова (№758 ATP).
Актобе. Четвертьфинал
Владислав Манафов (Украина) – Владимир Иванов (Эстония) – 6:2, 7:6(5)
Отметим, что это первый полуфинал Манафова в одиночном разряде в текущем сезоне.
В следующем раунде украинец сразится против Рио Ногути (№417 ATP) или Юты Симидзу (№344 ATP) из Японии.
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Источник — Sport.ua
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