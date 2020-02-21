Микель АРТЕТА: «У троих игроков в конце матча были судороги»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над греческим «Олимпиакосом» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это отличный результат. Во-первых, это победа в гостях в Европе. Во-вторых, мы приехали на такой стадион и выиграли - мои комплименты парням.

Мы идем от матча к матчу и хотим многое улучшить. Я все еще вижу какие-то вещи, говорящие о том, что мы не можем контролировать игру и угрожать сопернику. Но мы играем очень самоотверженно. У троих футболистов «Арсенала» в конце матча были судороги», - сказал Артета.

Ответный матч «Арсенал» – «Олимпиакос» состоится 27 февраля в Лондоне.

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