Дубай. Определились все полуфиналистки

В четверг, 20 февраля, на престижном турнире серии Премьер в Дубае прошли матчи 1/4 финала.

Сразу в нескольких поединках были зафиксированы неожиданные результаты. Американка Дженнифер Брэди, которая уже выбила Элину Свитолину и Маркету Вондроушову, в трех сетах одолела испанку Гарбинье Мугурусу.

Елена Рыбакина продолжает фантастическую серию победу в 2020 году и теперь обыграла третью ракетку мира Каролину Плишкову.

И только Симона Халеп держит марку и сохраняет престиж первой десятки мирового рейтинга.

Дубай. Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(1), 6:3

Дженнифер Брэди (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:7(5), 6:3, 6:4

Петра Мартич (Хорватия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:6(4), 6:1

Симона Халеп (Румыния) – Арина Соболенко (Беларусь) – 3:6, 6:2, 6:2

Пары полуфиналов



Халеп – Брэди

Мартич – Рыбакина