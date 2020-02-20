Дубай. Определились все полуфиналистки

Обидчица Свитолиной продолжает победную серию

  • 20.02.2020 21:16
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Дубай. Определились все полуфиналистки
© WTA. Петра Мартич

В четверг, 20 февраля, на престижном турнире серии Премьер в Дубае прошли матчи 1/4 финала.

Сразу в нескольких поединках были зафиксированы неожиданные результаты. Американка Дженнифер Брэди, которая уже выбила Элину Свитолину и Маркету Вондроушову, в трех сетах одолела испанку Гарбинье Мугурусу.

Елена Рыбакина продолжает фантастическую серию победу в 2020 году и теперь обыграла третью ракетку мира Каролину Плишкову.

И только Симона Халеп держит марку и сохраняет престиж первой десятки мирового рейтинга.

Дубай. Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(1), 6:3
Дженнифер Брэди (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:7(5), 6:3, 6:4
Петра Мартич (Хорватия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:6(4), 6:1
Симона Халеп (Румыния) – Арина Соболенко (Беларусь) – 3:6, 6:2, 6:2

Пары полуфиналов
 
Халеп – Брэди
Мартич – Рыбакина

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Источник — Sport.ua

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