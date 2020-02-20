Сергей КОВАЛЕВ: «В первом матче с Бенфикой Шахтер будет осторожен»

Экс-хавбек «горняков» считает, что дома команда Луиша Каштру будет выжидать

  • 20.02.2020 15:38
  • 469 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей КОВАЛЕВ: «В первом матче с Бенфикой Шахтер будет осторожен»
© Твиттер Бенфики

Сегодня «Шахтер» первым из украинских команд возобновит официальные матчи в 2020 году. Подопечные Луиша Каштру сыграют домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики». О шансах «горняков» в этом поединке, да и вообще — в противостоянии с чемпионом Португалии, корреспондент Sport.ua поговорил с бывшим полузащитником донецкой команды Сергеем Ковалевым.

— Сергей, в процентном отношении у «Шахтера» большая вероятность пройти «Бенфику»?
— Думаю, перед этим соперничеством фаворитами пары являются все-таки португальцы, которым на общий успех я бы отдал 60% против 40-ка — у горняков. «Бенфика» сейчас на ходу, у них чемпионат в разгаре, а «Шахтер» только со сборов приехал… Причем, и для наставника оранжево-черных Луиша Каштру такое длительное зимнее межсезонье стало первым в тренерской карьере, поэтому пока трудно сказать, как будет выглядеть «Шахтере» в первых официальных матчах года. Но хочется верить, что все будет хорошо.  

— «Бенфика» проиграла два последних матча в чемпионате…
— Это не повлияет на потенциал португальской команды. Наоборот, они будет больше сконцентрированы, тем более что чемпионат и Лига Европы, два разных соревнования. Во внутренних баталиях это может и не сказаться на амбициях «Бенфики», а вот в матчах плей-офф расслабляться нельзя, иначе можно досрочно прекратить борьбу за почетный трофей.

— Нет опасения, что во время зимних спаррингов «Шахтер» мало забивал?
— Товарищеские матчи хоть и не дают объективной оценки готовности команды, но на это нельзя не обратить внимание.   

— Становится ли противостояние с «Бенфикой» чуть ли не главным в сезоне для «Шахтера»?
— На данный момент, вне всякого сомнения, поскольку в чемпионате страны горняки без пяти минут обладатели золотых медалей, из Кубка Украины команда вылетела, поэтому сейчас основная цель донетчан — пройти как можно дальше в Лиге Европы.

— Дисквалифицированный Додо и травмированный Соломон — большая потеря для горняков?
— Этих футболистов можно заменить, однако эти исполнители с каждым месяцем становятся сильнее и в ближайшем будущем они могут стать ключевыми фигурами в игре «Шахтера».

— Тайсон найдет в себе максимальную мотивацию, учитывая его желание уйти из «Шахтера»?
— Он — профессионал. «Шахтер» много дал этому футболисту, как и сам игрок — команде. Верю, что острые углы удастся сгладить, и в матчах с «Бенфикой» мы увидим настоящего Тайсона, который способен будет повести за собой партнеров.

— Какую тактику на первый матч изберет Луиш Каштру?
— Не думаю, что «Шахтер» побежит забивать быстрый гол. Но и от обороны горняки действовать не будут. Возможно, наставник изберет выжидательную тактику. На мой взгляд, донетчане сыграют осторожно, в Харькове важно не пропустить.

— Болельщики погонят горняков в атаку?
— Главное, чтобы эта поддержка была как можно больше, это придаст «Шахтеру» сил, особенно после товарищеских матчей, на которых зрителей практически не было. Думаю, за зиму болельщик соскучился по большому футболу. Так что горняки могут рассчитывать на заполненный ОСК «Металлист».

— Каким будет ваш прогноз на предстоящий поединок?
— «Шахтер» победит — 1:0.

Сергей БОЙЧЕНКО

Поединок «Шахтер» - «Бенфика» состоится в четверг, 20 февраля, на ОСК «Металлист» в Харькове. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Бенфика».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности