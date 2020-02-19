Дубай. Стали известны все участницы четвертьфинальной стадии

Украинки вылетели еще в первом круге

  • 19.02.2020 22:05
  • 2441 просмотр
  • 7 комментариев
Дубай. Стали известны все участницы четвертьфинальной стадии
© WTA. Гарбинье Мугуруса

В среду, 19 февраля, на престижном турнире серии Премьер в Дубае прошли матчи второго круга.

К сожалению, лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выбыли уже в первом раунде.

К слову, обидчица Элины, американка Дженнифер Брэди, во втором круге выбила из борьбы 17-ю ракетку мира Маркету Вондроушову.

Вероника Кудерметова из России, которая вырвала победу у Даяны, в трех сетах уступила финалистке Australian Open Гарбинье Мугурусе из Испании.

Дубай. Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:2
Дженнифер Брэди (США) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 4:6, 6:4
Петра Мартич (Хорватия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:3
Элиза Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 3:6 
Анетт Контавейт (Эстония) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6(5), 7:5
Симона Халеп (Румыния) – Онс Жабер (Тунис) – 1:6, 6:2, 7:6(5)

Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Халеп – Соболенко
Брэди – Мугуруса 

Нижняя часть сетки

Мартич – Контавейт 
Рыбакина – Кар. Плишкова 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 19.02.2020 22:59
    0
    Kanarejka, 19.02.2020 22:42
    Дуже подобається Рибакіна. Така врівноважена, спокійна, не дивлячись на 20річний вік виглядає якось зріло. Не скажешь, до прикладу, що з Даяною однолітки. Нижня частина сітки за нею, так мені здається. Хоча чешка свіженька... Хочеться в цьому році на Підсумковому всю 8ку нову!
    Ну Рибакіна ,у віці Даяни,була десь 130-150 в рейтингу! Та ви праві, спокою,ось чого не вистачає Ястремській найбільш. Бажин навчив Осаку терпіти, можливо і Даю направить у правильному напрямку!!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 19.02.2020 22:45
    0
    Кенін, Рибакіна, Ястремська, Жабер, Вондроусова, Контавейт, Анісімова і Мухова
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 19.02.2020 22:42
    +1
    Дуже подобається Рибакіна. Така врівноважена, спокійна, не дивлячись на 20річний вік виглядає якось зріло. Не скажешь, до прикладу, що з Даяною однолітки. Нижня частина сітки за нею, так мені здається. Хоча чешка свіженька... Хочеться в цьому році на Підсумковому всю 8ку нову!
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 19.02.2020 20:05
    +4
    Mazyr2412, 19.02.2020 18:41
    А Кудерметова і Брейді - не прості горішки! Мугуруса ледве домучила росіянку! Ястремська видала величезний апсет вчора,ще не можу заспокоїтися!!!((
    Якби у Кудерметовой було більше часу на відпочинок, вона б виграла. Але добре, що програла, бо ватниця (це не тотожно росіянці, але було в неї одне місце в інтерв'ю восени). А потім пошла грати пару проти сестер Кіченок і теж програла
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 19.02.2020 18:41
    +6
    А Кудерметова і Брейді - не прості горішки! Мугуруса ледве домучила росіянку! Ястремська видала величезний апсет вчора,ще не можу заспокоїтися!!!((
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 19.02.2020 17:33
    +2
    vital, 19.02.2020 17:20
    В Дубаї українське дербі як зазвичай не відбулось. Коли вже нарешті наші дівчата будуть радувати українських вболівальників тенісу своїми успіхами, а не лише фанів їх суперниць?
    дерби буде в першому колі кваліфікації
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 19.02.2020 17:20
    +4
    В Дубаї українське дербі як зазвичай не відбулось. Коли вже нарешті наші дівчата будуть радувати українських вболівальників тенісу своїми успіхами, а не лише фанів їх суперниць?
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 19.02.2020 18:41
    +6
    А Кудерметова і Брейді - не прості горішки! Мугуруса ледве домучила росіянку! Ястремська видала величезний апсет вчора,ще не можу заспокоїтися!!!((
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 19.02.2020 20:05
    +4
    Mazyr2412, 19.02.2020 18:41
    А Кудерметова і Брейді - не прості горішки! Мугуруса ледве домучила росіянку! Ястремська видала величезний апсет вчора,ще не можу заспокоїтися!!!((
    Якби у Кудерметовой було більше часу на відпочинок, вона б виграла. Але добре, що програла, бо ватниця (це не тотожно росіянці, але було в неї одне місце в інтерв'ю восени). А потім пошла грати пару проти сестер Кіченок і теж програла
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 19.02.2020 17:20
    +4
    В Дубаї українське дербі як зазвичай не відбулось. Коли вже нарешті наші дівчата будуть радувати українських вболівальників тенісу своїми успіхами, а не лише фанів їх суперниць?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 19.02.2020 17:33
    +2
    vital, 19.02.2020 17:20
    В Дубаї українське дербі як зазвичай не відбулось. Коли вже нарешті наші дівчата будуть радувати українських вболівальників тенісу своїми успіхами, а не лише фанів їх суперниць?
    дерби буде в першому колі кваліфікації
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 19.02.2020 22:42
    +1
    Дуже подобається Рибакіна. Така врівноважена, спокійна, не дивлячись на 20річний вік виглядає якось зріло. Не скажешь, до прикладу, що з Даяною однолітки. Нижня частина сітки за нею, так мені здається. Хоча чешка свіженька... Хочеться в цьому році на Підсумковому всю 8ку нову!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 19.02.2020 22:59
    0
    Kanarejka, 19.02.2020 22:42
    Дуже подобається Рибакіна. Така врівноважена, спокійна, не дивлячись на 20річний вік виглядає якось зріло. Не скажешь, до прикладу, що з Даяною однолітки. Нижня частина сітки за нею, так мені здається. Хоча чешка свіженька... Хочеться в цьому році на Підсумковому всю 8ку нову!
    Ну Рибакіна ,у віці Даяни,була десь 130-150 в рейтингу! Та ви праві, спокою,ось чого не вистачає Ястремській найбільш. Бажин навчив Осаку терпіти, можливо і Даю направить у правильному напрямку!!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 19.02.2020 22:45
    0
    Кенін, Рибакіна, Ястремська, Жабер, Вондроусова, Контавейт, Анісімова і Мухова
    Ссылка
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