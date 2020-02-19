Дубай. Стали известны все участницы четвертьфинальной стадии

В среду, 19 февраля, на престижном турнире серии Премьер в Дубае прошли матчи второго круга.

К сожалению, лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выбыли уже в первом раунде.

К слову, обидчица Элины, американка Дженнифер Брэди, во втором круге выбила из борьбы 17-ю ракетку мира Маркету Вондроушову.

Вероника Кудерметова из России, которая вырвала победу у Даяны, в трех сетах уступила финалистке Australian Open Гарбинье Мугурусе из Испании.

Дубай. Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:2

Дженнифер Брэди (США) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 4:6, 6:4

Петра Мартич (Хорватия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:3

Элиза Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 3:6

Анетт Контавейт (Эстония) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6(5), 7:5

Симона Халеп (Румыния) – Онс Жабер (Тунис) – 1:6, 6:2, 7:6(5)

Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Халеп – Соболенко

Брэди – Мугуруса

Нижняя часть сетки

Мартич – Контавейт

Рыбакина – Кар. Плишкова