НЕЙМАР: «Меня не выпускали четыре матча подряд и сделали только хуже»

Один из лидеров ПСЖ Неймар после поражения от «Боруссии» (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о своей текущей форме.

«Тяжело, когда пропускаешь четыре матча подряд, но, к сожалению, решение принимал не я, а клуб и врачи. Это их решение, и мне оно не понравилось. Мы много обсуждали эту тему, потому что я хотел играть. Я был готов, но клуб боялся, что я получу травму. В итоге мне же и сделали хуже.

Я понимаю опасения клуба – в двух последних розыгрышах я не смог сыграть в 1/8 финала. Я уважаю их решение, но так нельзя, поскольку игроку от этого только хуже.

Было крайне тяжело играть интенсивно в таком матче на протяжении всех 90 минут. Это совсем другой уровень. Если бы я был в лучшей форме, то, конечно, сыграл бы лучше», – сказал Неймар.

Напомним, что Неймар пропустил несколько матчей чемпионата и Кубка Франции из-за травмы. С «Боруссией» он провел все 90 минут на поле и забил мяч.