НЕЙМАР: «Меня не выпускали четыре матча подряд и сделали только хуже»

Форвард обвинил клуб в том, что он не успел набрать форму к матчам Лиги чемпионов

  • 19.02.2020 07:31
  • 2597 просмотров
  • 3 комментария
НЕЙМАР: «Меня не выпускали четыре матча подряд и сделали только хуже»
© Twitter. Неймар

Один из лидеров ПСЖ Неймар после поражения от «Боруссии» (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о своей текущей форме.

«Тяжело, когда пропускаешь четыре матча подряд, но, к сожалению, решение принимал не я, а клуб и врачи. Это их решение, и мне оно не понравилось. Мы много обсуждали эту тему, потому что я хотел играть. Я был готов, но клуб боялся, что я получу травму. В итоге мне же и сделали хуже.

Я понимаю опасения клуба – в двух последних розыгрышах я не смог сыграть в 1/8 финала. Я уважаю их решение, но так нельзя, поскольку игроку от этого только хуже.

Было крайне тяжело играть интенсивно в таком матче на протяжении всех 90 минут. Это совсем другой уровень. Если бы я был в лучшей форме, то, конечно, сыграл бы лучше», – сказал Неймар.

Напомним, что Неймар пропустил несколько матчей чемпионата и Кубка Франции из-за травмы. С «Боруссией» он провел все 90 минут на поле и забил мяч.

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Источник — Get French Football News

(11 голосов)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 19.02.2020 08:26
    0
    Столько неточных передачь ужос.
    Возомнил себя иньестой
    Ссылка
    Дрон Дрон
      Дрон Дрон, 19.02.2020 08:14
    0
    Погано коли в команди є "зірочки" які думають, що вони краще знають все ніж лікарі, клуб та тренер.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 19.02.2020 07:41
    0
    Мальчик плохо себя вел и с другими детьми не играл.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 19.02.2020 08:26
    0
    Столько неточных передачь ужос.
    Возомнил себя иньестой
    Ссылка
    Дрон Дрон
    online
      Дрон Дрон, 19.02.2020 08:14
    0
    Погано коли в команди є "зірочки" які думають, що вони краще знають все ніж лікарі, клуб та тренер.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.02.2020 07:41
    0
    Мальчик плохо себя вел и с другими детьми не играл.
    Ссылка
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