Неймар не сыграет в Кубке Франции с Дижоном

Сегодня ПСЖ в четвертьфинале Кубка Франции сыграет с «Дижоном». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что бразильский форвард Неймар не примет участия в матче:
«Неймару необязательно играть, чтобы быть готовым к матчу с «Боруссией». Ему нужно выходить на поле, когда он готов. Необходимо здраво оценивать риски.
К тому же, он еще может сыграть с «Амьеном» в чемпионате Франции. Пока Неймар травмирован, нам нужно запастись терпением».
Ранее Неймар решил радикально сменить имидж.
Источник — Get French Football News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.