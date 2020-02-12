Неймар не сыграет в Кубке Франции с Дижоном

Сегодня ПСЖ в четвертьфинале Кубка Франции сыграет с «Дижоном». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что бразильский форвард Неймар не примет участия в матче:

«Неймару необязательно играть, чтобы быть готовым к матчу с «Боруссией». Ему нужно выходить на поле, когда он готов. Необходимо здраво оценивать риски.

К тому же, он еще может сыграть с «Амьеном» в чемпионате Франции. Пока Неймар травмирован, нам нужно запастись терпением».

Ранее Неймар решил радикально сменить имидж.