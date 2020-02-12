Неймар не сыграет в Кубке Франции с Дижоном

Бразильский форвард продолжает восстанавливаться после травмы

  • 12.02.2020 18:31
  • 461 просмотр
  • 1 комментарий
Неймар не сыграет в Кубке Франции с Дижоном
© ФК ПСЖ. Неймар

Сегодня ПСЖ в четвертьфинале Кубка Франции сыграет с «Дижоном». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что бразильский форвард Неймар не примет участия в матче:

«Неймару необязательно играть, чтобы быть готовым к матчу с «Боруссией». Ему нужно выходить на поле, когда он готов. Необходимо здраво оценивать риски.

К тому же, он еще может сыграть с «Амьеном» в чемпионате Франции. Пока Неймар травмирован, нам нужно запастись терпением».

Ранее Неймар решил радикально сменить имидж.

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Источник — Get French Football News

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 18:43
    0
    Знатно Неймар погулял на своём дне рождения. Уже второй матч подряд не может на поле выйти
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 12.02.2020 18:43
    0
    Знатно Неймар погулял на своём дне рождения. Уже второй матч подряд не может на поле выйти
    Ссылка
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