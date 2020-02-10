ФОТО. Лысый Неймар! Бразилец решил кардинально сменить имидж

Бразильский нападающий побрился налысо и выложил фото в Instagram

  • 10.02.2020 22:08
  • 3760 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Лысый Неймар! Бразилец решил кардинально сменить имидж
© Twitter. Неймар до смены имиджа

Бразильский нападающий французского клуба «ПСЖ» Неймар принял решение сменить имидж и побрился налысо, выложив после этого соответствующее фото в соцсети Instagram.

Неймар в текущем сезоне в французской Лиге 1 провел 14 матчей и забил 13 голов. Ранее бразилец покрасил волосы в розовый цвет.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    vyacheslav110528
    online
    vyacheslav110528, 10.02.2020 23:42
    0
    Стал похож на Дани Алвеса
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.02.2020 23:16
    +3
    lalalalalalalala, 10.02.2020 22:19
    лысой морозючки нету еще?
    Сделаем
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.02.2020 22:59
    0
    После розового, решил стать лысым. Интересно, чего от него еще ожидать? Лучше бы он так в футбол играл, как он имиджем занимается...
    Ссылка
    kina_ne_bydet
      kina_ne_bydet, 10.02.2020 22:51
    0
    Бороду в розовый теперь надо ещё покрасить и будет что надо
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 22:45
    +1
    с твоим еплом по всякому хуёво
    Ссылка
    lalalalalalalala
      lalalalalalalala, 10.02.2020 22:19
    +4
    лысой морозючки нету еще?
    Ссылка
    lalalalalalalala
    online
      lalalalalalalala, 10.02.2020 22:19
    +4
    лысой морозючки нету еще?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.02.2020 23:16
    +3
    lalalalalalalala, 10.02.2020 22:19
    лысой морозючки нету еще?
    Сделаем
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 22:45
    +1
    с твоим еплом по всякому хуёво
    Ссылка
    vyacheslav110528
    online
    vyacheslav110528, 10.02.2020 23:42
    0
    Стал похож на Дани Алвеса
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.02.2020 22:59
    0
    После розового, решил стать лысым. Интересно, чего от него еще ожидать? Лучше бы он так в футбол играл, как он имиджем занимается...
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 10.02.2020 22:51
    0
    Бороду в розовый теперь надо ещё покрасить и будет что надо
    Ссылка
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