ФОТО. Лысый Неймар! Бразилец решил кардинально сменить имидж

Бразильский нападающий французского клуба «ПСЖ» Неймар принял решение сменить имидж и побрился налысо, выложив после этого соответствующее фото в соцсети Instagram.
Неймар в текущем сезоне в французской Лиге 1 провел 14 матчей и забил 13 голов. Ранее бразилец покрасил волосы в розовый цвет.
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Источник — Instagram
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