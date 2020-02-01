ФОТО ДНЯ. Неймар покрасился в розовый цвет

27-летний форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар вышел на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0) в новом образе. Неймар покрасил волосы в ярко-розовый цвет, чем удивил своих поклонников.
В ворота «Монпелье» Неймар не забил, но отметился одной результативной передачей.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач.
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Источник — ФК ПСЖ
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