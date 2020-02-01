ФОТО ДНЯ. Неймар покрасился в розовый цвет

Бразильский форвард ПСЖ кардинально изменил внешность

  • 01.02.2020 22:12
  • 1676 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО ДНЯ. Неймар покрасился в розовый цвет
© ФК ПСЖ. Неймар

27-летний форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар вышел на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0) в новом образе. Неймар покрасил волосы в ярко-розовый цвет, чем удивил своих поклонников.

В ворота «Монпелье» Неймар не забил, но отметился одной результативной передачей.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач.

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Источник — ФК ПСЖ

(7 голосов)

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Комментарии
    mb_cdi
      mb_cdi, 01.02.2020 23:05
    0
    Хоть красься...хоть не красься...МЕССИ ТОЛЬКО ОДИН!
    Ссылка
    Skillz
      Skillz, 01.02.2020 22:53
    +2
    когда Неймар покрасился в белый, обезьяна тайсогнида тоже покрасилась в белый. Ждемс розовой плаксивой тайсониды.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 01.02.2020 22:48
    +1
    У Вани Редкача увидел..
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 01.02.2020 22:47
    0
    І куди ото воно?
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    Voolf
      Voolf, 01.02.2020 22:37
    -1
    Ушлепок есть ушлепок, прическа не поможет
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 01.02.2020 22:31
    -1
    Клоун.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 22:28
    +1
    ему можно
    Ссылка
    Skillz
      Skillz, 01.02.2020 22:53
    +2
    когда Неймар покрасился в белый, обезьяна тайсогнида тоже покрасилась в белый. Ждемс розовой плаксивой тайсониды.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 01.02.2020 22:48
    +1
    У Вани Редкача увидел..
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 22:28
    +1
    ему можно
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 01.02.2020 23:05
    0
    Хоть красься...хоть не красься...МЕССИ ТОЛЬКО ОДИН!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 01.02.2020 22:47
    0
    І куди ото воно?
    Ссылка
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