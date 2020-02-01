22-й тур
ПСЖ
5:0
Монпелье
01.02.2020, FT

ПСЖ уничтожил Монпелье. Забили все, кроме Неймара

Парижская команда отправила в ворота соперников пять безответных мячей

  • 01.02.2020 20:35
  • 722 просмотра
  • 2 комментария
ПСЖ уничтожил Монпелье. Забили все, кроме Неймара
© ФК ПСЖ

Парижский ПСЖ со счетом 5:0 разгромил «Монпелье» в поединке 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

Неймар отыграл полный матч, но забить не сумел. По ходу поединка игроки «Монпелье» получили два удаления.

ПСЖ — «Монпелье» — 5:0
Голы: Сарабия, 8, Ди Мария, 41, Конгре, 44, автогол, Мбаппе, 57, Курзава, 65

ПСЖ: Навас, Курзава, Куасси, Менье, Кимпембе, Ди Мария, Сарабия (Кавани, 69), Верратти (Паредес, 74), Гуйе, Неймар, Мбаппе (Икарди, 68).
«Монпелье»: Берто, Ойонго, Конгре, Илтон, Суке, Саванье, Ле Таллек, Ферри (Самбия, 76), Молле (Шотар, 64), Лаборд (Карвалью, 19), Делор.
Предупреждения: Кимпембе (33), Неймар (38), Молле (39), Шотар (81), Паредес (84), Суке (86).
Удаления: Берто (17), Шотар (88).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 01.02.2020 21:35
    0
    Prokop, 01.02.2020 21:24
    І воротар?
    А у меня мысль сразу другая возникла по поводу заголовка: значит ПСЖ играл вшестером (ведь забито 5 голов, а не забил только Неймар).
    Ссылка
    Prokop
    Prokop, 01.02.2020 21:24
    0
    І воротар?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 01.02.2020 21:35
    0
    Prokop, 01.02.2020 21:24
    І воротар?
    А у меня мысль сразу другая возникла по поводу заголовка: значит ПСЖ играл вшестером (ведь забито 5 голов, а не забил только Неймар).
    Ссылка
    Prokop
    Prokop, 01.02.2020 21:24
    0
    І воротар?
    Ссылка
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