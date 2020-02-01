ПСЖ уничтожил Монпелье. Забили все, кроме Неймара

Парижский ПСЖ со счетом 5:0 разгромил «Монпелье» в поединке 22-го тура чемпионата Франции по футболу.
Неймар отыграл полный матч, но забить не сумел. По ходу поединка игроки «Монпелье» получили два удаления.
ПСЖ — «Монпелье» — 5:0
Голы: Сарабия, 8, Ди Мария, 41, Конгре, 44, автогол, Мбаппе, 57, Курзава, 65
ПСЖ: Навас, Курзава, Куасси, Менье, Кимпембе, Ди Мария, Сарабия (Кавани, 69), Верратти (Паредес, 74), Гуйе, Неймар, Мбаппе (Икарди, 68).
«Монпелье»: Берто, Ойонго, Конгре, Илтон, Суке, Саванье, Ле Таллек, Ферри (Самбия, 76), Молле (Шотар, 64), Лаборд (Карвалью, 19), Делор.
Предупреждения: Кимпембе (33), Неймар (38), Молле (39), Шотар (81), Паредес (84), Суке (86).
Удаления: Берто (17), Шотар (88).
Источник — Sport.ua
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