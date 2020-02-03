ПСЖ не оставил шансов «Монпелье» в рамках 22-го тура французской Лиги 1. Матч завершился со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор.
Лучшие моменты матча ПСЖ - Монпелье
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Лайвин Курзава (ПСЖ).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|44'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Даниэль Конгре (Монпелье).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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