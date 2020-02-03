22-й тур
ПСЖ
5:0
Монпелье
01.02.2020, FT

ПСЖ – Монпелье – 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Франции

  • 03.02.2020 07:00
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ПСЖ – Монпелье – 5:0. Видео голов и обзор матча

ПСЖ не оставил шансов «Монпелье» в рамках 22-го тура французской Лиги 1. Матч завершился со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор.

Лучшие моменты матча ПСЖ - Монпелье
65' ГОЛ ! Мяч забил Лайвин Курзава (ПСЖ).
57' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
44' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Даниэль Конгре (Монпелье).
41' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
8' ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua

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