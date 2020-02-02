Бордо и Марсель разошлись миром, Лион потерпел поражение от Ниццы

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, далее идут «Марсель» и «Ренн»

  • 02.02.2020 23:59
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Бордо и Марсель разошлись миром, Лион потерпел поражение от Ниццы
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2 февраля состоялись матчи чемпионата Франции 2019/20. «Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив дважды в компенсированное время.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (55 очков), далее идут «Марсель» (43), «Ренн» (40), «Лилль» (34), «Монпелье» (33). 

Лига 1. 21-й тур

Ницца  Лион  2:1

Мец  Сент-Этьен  3:1

Бордо  Марсель  0:0

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Twitter

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