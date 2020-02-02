Бордо и Марсель разошлись миром, Лион потерпел поражение от Ниццы

2 февраля состоялись матчи чемпионата Франции 2019/20. «Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив дважды в компенсированное время.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (55 очков), далее идут «Марсель» (43), «Ренн» (40), «Лилль» (34), «Монпелье» (33).
Лига 1. 21-й тур
Ницца – Лион – 2:1
Мец – Сент-Этьен – 3:1
Бордо – Марсель – 0:0
Турнирная таблица Лиги 1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.