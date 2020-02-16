Ювентус победил Брешию, Фиорентина разгромила Сампдорию

16 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 24-го тура. «Ювентус» дома победил «Брешию (2:0), «Фиорентина» в гостях разгромила Сампдорию (5:1).
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 57 очков, далее идут «Интер» (54), «Лацио» (53), «Аталанта» (45), «Рома» (39).
Чемпионат Италии. 24-й тур
«Ювентус» – «Брешиа» – 2:0
Голы: Дибала, 38, Куадрадо, 75.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Кьеллини, 78), Данилу, Алекс Сандру, Ругани, Рэмси (Пьянич, 66. Матюиди, 73), Рабьо, Бентанкур, Игуаин, Куадрадо, Дибала.
«Брешиа»: Альфонсо (Андреначчи, 10), Матею, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Дессена, Бьяднасон (Ндой, 80), Змрхал (Скрабб, 90), Бизоли, Балотелли, Ай.
Предупреждения: Бонуччи, 19. Ай, 33. Игуаин, 43. Бентанкур, 64.
Удаление: Ай, 37.
Судья: Киффи (Италия).
Турин. Стадион «Алльянц».
«Сассуоло» — «Парма» – 0:1
Гол: Жервиньо, 25.
«Сампдория» — «Фиорентина» — 1:5
Голы: Торсби, 8, в свои ворота (0:1). Влахович, 18, пенальти (0:2). Кьеза, 40, пенальти (0:3). Влахович, 57 (0:4). Кьеза, 78 (0:5). Габбьядини, 90 (1:5).
«Удинезе» — «Верона» — 0:0
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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