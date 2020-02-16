Ювентус победил Брешию, Фиорентина разгромила Сампдорию

Клуб из Турина продолжает удерживать лидерство в Серии A

  • 16.02.2020 18:31
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Ювентус победил Брешию, Фиорентина разгромила Сампдорию
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16 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 24-го тура. «Ювентус» дома победил «Брешию (2:0), «Фиорентина» в гостях разгромила Сампдорию (5:1).

На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 57 очков, далее идут «Интер» (54), «Лацио» (53), «Аталанта» (45), «Рома» (39).  

Чемпионат Италии. 24-й тур

«Ювентус»  «Брешиа»  2:0

Голы: Дибала, 38, Куадрадо, 75.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Кьеллини, 78), Данилу, Алекс Сандру, Ругани, Рэмси (Пьянич, 66. Матюиди, 73), Рабьо, Бентанкур, Игуаин, Куадрадо, Дибала.

«Брешиа»: Альфонсо (Андреначчи, 10), Матею, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Дессена, Бьяднасон (Ндой, 80), Змрхал (Скрабб, 90), Бизоли, Балотелли, Ай.

Предупреждения: Бонуччи, 19. Ай, 33. Игуаин, 43. Бентанкур, 64.

Удаление: Ай, 37.

Судья: Киффи (Италия).

Турин. Стадион «Алльянц».

«Сассуоло» — «Парма»  0:1

Гол: Жервиньо, 25.

«Сампдория» — «Фиорентина» — 1:5

Голы: Торсби, 8, в свои ворота (0:1). Влахович, 18, пенальти (0:2). Кьеза, 40, пенальти (0:3). Влахович, 57 (0:4). Кьеза, 78 (0:5). Габбьядини, 90 (1:5).

«Удинезе» — «Верона» — 0:0

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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