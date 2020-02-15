Ювентус – Брешия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Пока «Интер» играет с «Лацио», у «Юве» есть хороший шанс набрать три очка

  • 15.02.2020 16:11
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Ювентус – Брешия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Calciomercato

В воскресенье, 16 февраля, в рамках 24-го тура Серии А действующий чемпион «Ювентус» на своем поле примет одного из аутсайдеров, «Брешию». Встреча состоится на стадионе «Альянц Стедиум» в 16:00. 

Туринский «Ювентус» впервые за последние годы столкнулся с серьезной борьбой за первую строчку турнирной таблицы. В этом сезоне «Интер» Антонио Конте является реальным претендентом на «Скудетто». Сейчас «нерадзурри» обошли туринцев по дополнительным показателям и возглавили чемпионат. Также миланский клуб неплохо усилился зимой, что лишь добавляет интриги в решающей фазе сезона.

В «Ювентусе» уже понемногу начали нервничать. В последнем туре команда неожиданно уступила «Вероне» (1:2), а посреди недели на последних секундах спаслась в матче полуфинала Кубка Италии с «Миланом» (1:1). После таких результатов в прессе обсуждают возможную отставку Маурицио Сарри в конце сезона. Специалист уже провел встречу с руководством относительно последних результатов команды. Тренер остается на своем посту, но если «Юве» не станет чемпионом, скорее всего, Сарри укажут на дверь. Среди преемников уже говорят о кандидатуре Хосепа Гвардиолы.

Матч с «Брешией» - хорошая возможность для «бьянконери» выйти из кризиса. Встреча с одним из аутсайдеров должна добавить уверенности футболистам «Юве». Все же по кадровому ресурсу и классу «Ювентус» должен играть более уверенно и не замечать этих соперников. Отметим также, что в параллельном матче главные конкуренты туринцев «Интер» и «Лацио» сыграют между собой. Поэтому у «Ювентуса» хороший шанс вновь возглавить турнирную таблицу.

«Брешия» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Это не совсем удается команде, ведь сейчас «Брешия» проводит серию из 8-ми матчей без побед. Покинуть зону вылета будет сложно, ведь отставание от спасательного 17-го места команду отделает 6 очков.

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Сандро, Рабьо, Пьянич, Бентакур, Рэмзи, Роналду, Дибала.

«Брешия»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Матеху, Бизоли, Дессена, Тонали, Спалек, Торрегросса, Балотелли.

 

 

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16 февраля, воскресенье

«Ювентус» — «Брешия»
Турин. «Альянц Стедиум». Начало - в 16:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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