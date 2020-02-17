«Ювентус» со счетом 2:0 обыграл «Брешию» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Лучшие моменты матча Ювентус - Брешия
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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