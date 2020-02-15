Барселона обыграла сенсационный Хетафе и держится рядом с Реалом

«Хетафе» является главным открытием нынешнего сезона Ла Лиги, однако команда на выезде не сумела отобрать очки у «Барселоны», проиграв со счетом 1:2.

У каталонцев забили Гризманн и Роберто, а команда догнала «Реал» по количеству набранных очков, однако мадридцы свой матч сыграют в воскресенье.

«Хетафе» остается 3-м.

Барселона - Хетафе 2:1

Голы: Гризманн, 33, Роберто, 39 - Анхель, 66

Барселона: тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба (Фирпо, 22), Артур (Ракитич, 75), Бускетс, де Йонг, Фати (Видаль, 85), Месси, Гризманн

Хетафе: Сориа, Ньйом, Даконам, Эчейта, Оливейра (Кенеди, 52), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Этебо (Ндиайе, 67), Мата, Молина (Анхель, 52)