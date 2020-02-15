Барселона обыграла сенсационный Хетафе и держится рядом с Реалом

Каталонцы выиграли на своем поле

  • 15.02.2020 18:57
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  • 2 комментария
Барселона обыграла сенсационный Хетафе и держится рядом с Реалом
© twitter.com/FCBarcelona

«Хетафе» является главным открытием нынешнего сезона Ла Лиги, однако команда на выезде не сумела отобрать очки у «Барселоны», проиграв со счетом 1:2.

У каталонцев забили Гризманн и Роберто, а команда догнала «Реал» по количеству набранных очков, однако мадридцы свой матч сыграют в воскресенье.

«Хетафе» остается 3-м.

Барселона - Хетафе 2:1
Голы: Гризманн, 33, Роберто, 39 - Анхель, 66

Барселона: тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба (Фирпо, 22), Артур (Ракитич, 75), Бускетс, де Йонг, Фати (Видаль, 85), Месси, Гризманн

Хетафе: Сориа, Ньйом, Даконам, Эчейта, Оливейра (Кенеди, 52), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Этебо (Ндиайе, 67), Мата, Молина (Анхель, 52)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 15.02.2020 19:08
    -1
    Поздравляю Барселону с победой! Хетафе хорошая команда, но в Барселоне есть Месси, который отдал голевую передачу уже в каком матче подряд, сам дважды мог забить, отдал две передачи на Гризмана, который должен был забивать, но не получилось. Главное есть 3 очка, довольно с непростой командой.
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    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 19:00
    -2
    Пидриду хоть немного легче будет
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