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15.02.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Барселона - Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Блаугранас» попытаются обыграть своего ближайшего преследователя

  • 14.02.2020 14:28
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Барселона - Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© twitter.com/FCBarcelona

Еще несколько лет назад было трудно представить, что матч между «Барселоной» и «Хетафе» мог называться центральным поединком тура в Ла Лиге. Однако стремительный прогресс «Хетафе» в последние годы привел к тому, что сейчас этот матч ждут с повышенным интересом.

А как может быть по-другому, если между собой играют вторая и третья команда чемпионата? Если в прошлом сезоне «Хетафе» лишь боролся за зону Лиги чемпионов, то сейчас команда Хосе Бордаласа уже в ней идет.

Приход Кике Сетьена пока что не помог «Барселоны» решить те игровые проблемы, которые накопились за время правления Эрнесто Вальверде. Более того: в клубе сейчас усилились внутренние конфликты, и СМИ даже всерьез обсуждают возможный уход из «Барселоны» Лионеля Месси.

Поражение от «Валенсии»  три недели назад отбросило «Барселону» на второе место в чемпионате Испании, и теперь команда проигрывает 3 очка «Реалу». В то же время, «Хетафе» после поражения от «Реала» выдал серию из 4 побед подряд, и в последнем туре разгромил ту же «Валенсию» со счетом 3:0.

Помимо всего прочего, «Барселона» по-прежнему испытывает проблемы с составом. Усман Дембеле и Луис Суарес травмированы, а Клеман Ленгле пропускает матч из-за дисквалификации.

Несмотря на все проблемы «Барселоны» и прекрасную форму «Хетафе», букмекеры по-прежнему считают каталонцев явными фаворитами матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,44, на «Хетафе» - 7,9. Вероятность ничьи – 4,64.

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15 февраля, суббота

«Барселона» — «Хетафе»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». Начало - в 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Матч ТВ Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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