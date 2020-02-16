В поединке 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Лучшие моменты матча Барселона - Хетафе
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Родригес (Хетафе).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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