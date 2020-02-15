Определилась соперница Цуренко по финалу на 100-тысячнике в Каире

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно вышла в финал 100-тысячнике ITF в Каире, победив в двух сетах Аранчу Рус из Нидерландов.
Соперницей Цуренко по финалу будет румынка Ирина Бегу (118 WTA). Она в трех сетах справилась с Аленой Большовой.
Цуренко в карьере выиграла шесть титулов ITF (не выше 25-тысячника) и четыре титула WTA International.
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Источник — Sport.ua
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Все у Лесі буде добре. Вона боєць.
Все у Лесі буде добре. Вона боєць.
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