Определилась соперница Цуренко по финалу на 100-тысячнике в Каире

Украинка поборется за титул

  • 15.02.2020 18:13
  • 871 просмотр
  • 4 комментария
Определилась соперница Цуренко по финалу на 100-тысячнике в Каире
© ФТУ

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно вышла в финал 100-тысячнике ITF в Каире, победив в двух сетах Аранчу Рус из Нидерландов.

Соперницей Цуренко по финалу будет румынка Ирина Бегу (118 WTA). Она в трех сетах справилась с Аленой Большовой.

Цуренко в карьере выиграла шесть титулов ITF (не выше 25-тысячника) и четыре титула WTA International.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 15.02.2020 18:31
    +3
    удачи Лесе-после плохого прошлого сезона-надовозвращать уверенность
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.02.2020 18:29
    +3
    vizuals, 15.02.2020 18:18
    Цуренко вже до 100-тисячників дісталася. Молодець, прогресує
    У Лесі травми були. Тому власне сильно впала в рейтингу. Та і на АО 2020 їй в 1-ому колі випала Ешлі Барті, яку було майже нереально пройти. Леся взяла 1-й сет.
    Все у Лесі буде добре. Вона боєць.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 15.02.2020 18:23
    +3
    Удачі Лесю!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.02.2020 18:18
    -6
    Цуренко вже до 100-тисячників дісталася. Молодець, прогресує
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 15.02.2020 18:31
    +3
    удачи Лесе-после плохого прошлого сезона-надовозвращать уверенность
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.02.2020 18:29
    +3
    vizuals, 15.02.2020 18:18
    Цуренко вже до 100-тисячників дісталася. Молодець, прогресує
    У Лесі травми були. Тому власне сильно впала в рейтингу. Та і на АО 2020 їй в 1-ому колі випала Ешлі Барті, яку було майже нереально пройти. Леся взяла 1-й сет.
    Все у Лесі буде добре. Вона боєць.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 15.02.2020 18:23
    +3
    Удачі Лесю!
    Ссылка
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