В субботу, 15-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и тбилисское «Динамо». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.
Окончательно завершить программу второго зимнего тренировочного сбора на берегу Средиземного моря киевское «Динамо» будет иметь возможность в контрольном поединке против новоиспеченного чемпиона Грузии – одноименного «бело-синим» клуба из Тбилиси. Лига Эровнули начнет новую страницу своей истории на неделю позже, чем Украинская Премьер-лига, так что у подопечных Кахабера Чхетиани еще есть немного времени на подготовку. А вот коллективу Алексея Михайличенко уже впору задумываться о предстоящей игре против полтавской «Ворсклы».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси.
Источник — Sport.ua
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