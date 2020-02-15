Итальянская Серия А. 24-й тур

«Аталанта» – «Рома» - 2:1

Паломино (50), Пашалич (59) - Джеко (45)

Манчини (10), Мхитарян (27), Фасио (88) - Госенс (55)

«Аталанта»: Голлини - Паломино, Толой, Джимсити - Хатебур, Фройлер, Гомес (Муриель,87) , де Рон, Госенс - Иличич (Малиновский, 84), Сапата (Пашалич, 58)

«Рома»: Лопес - Перес, Фасио, Смоллинг, Спинацолла - Клюйверт (Сайоль, 61), Манчини (Верету, 68), Пеллегрини, Мхитарян, Перотти (дель Фрайле, 78) - Джеко

Арбитр: Даниэле Орсато

Стадион: «Атлети Адзурри»

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Не могут римляне даже перейти в атаку, все очень грустно для Ромы.

90 мин. 3 минуты компенсировал арбитр.

89 мин. Близка Рома к третьему поражению подряд. В этом году у команды Фонсеки удручающие результаты.

88 мин. Фасио в центре поля нарушил правила против Малиновского.

87 мин. Замена в Аталанте. Вместо Гомеса вышел Муриель.

85 мин. Вышел все-таки сегодня на поле Малиновский. Посмотрим, сумеет ли он проявить себя за несколько минут.

84 мин. Замена в Аталанте. Вместо Иличича вышел Малиновский.

82 мин. Отдали хозяева мяч сопернику, но Рома в атаке играет слишком прямолинейно.

80 мин. Времени у команды Фонсеки, чтобы отыграться все меньше, а моментов около ворот Голлини совсем не возникает.

78 мин. Замена в Роие. Вместо Перотти вышел дель Фрайле.

77 мин. Опасно! Теперь Иличич прострелил в центр штрафной, но два партнера пробежали мимо мяча.

75 мин. Опасно! Гомес в штрафной Ромы обыграл Переса и прострелил к дальней штанге, куда не успел Хатебур.

73 мин. Подсушивают хозяева игру, помня, что совсем скоро у них матч плей-офф Лиги чемпионов.

72 мин. Опасно! Вновь Рома дождалась ошибки соперника, Джеко после подарка Толоя ворвался в штрафную, но Паломино в подкате выбил мяч из под ноги боснийца на угловой.

70 мин. Минимально преимущество Ромы, но такое впечатление, что римляне обречены, хотя любая ошибка хозяев может стоить им очков.

68 мин. Замена в Роие. Вместо Манчини вышел Верету.

66 мин. Пока непонятно за счет чего Рома может переломить ход матча, мало вариантов у римлян впереди.

64 мин. Не собирается играть на удержание счета Аталанта, очень активны хозяева в атаке.

62 мин. Заработали римляне право на опасный штрафной, но Пеллегрини с 23 метров пробил неудачно.

61 мин. Замена в Роме. Вместо Клюйверта вышел Сайоль

59 мин ГОЛ! Включила прессинг Аталанта, выиграв мяч уже в штрафной Ромы, Госенс остаивл сферу Пашаличу, который просто идеальным обводящим ударом поразил дальний верхний от Лопеса угол.

58 мин. Замена в Аталанте. Вместо Сапаты вышел Пашалич.

57 мин. Похоже, пропущенный в конце первого тайма гол только разозлил хохзяев, которые наращивают давление на оборону соперника.

55 мин. Госенс получил карточку за срыв контратаки Ромы на половине соперника.

54 мин. Момент! Паника в обороне Ромы! После прострела пробивал в направлении дальнего угла Хатебур,, на пути мяча был Фасио, который попал сферой уже в лежащего Пау Лопеса.

52 мин. Забитый мяч придал сил хозяевам, стадион буквально гонит Аталанту вперед.

50 мин. ГОЛ! После подачи углового Джимсити головой сбросил мяч к дальней штанге, откуда в пустой угол переправил мяч Паломино. Исправился за свою ошибку защитник хозяев.

49 мин. Сапата вполне мог выйти на ударную позицию после передачи с фланга, но не сумел обработать мяч.

48 мин. Перотти с левого фланга очень опасно навешивал в направлении Джеко, босниец едва не дотянулся до мяча.

46 мин. Обидный гол в раздевалку пропустили хозяева, но в прошлом сезоне Аталанта здесь отыгралась со счета 0:3, так что ничего для хозяев не потеряно.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. ГОЛ! Грубо ошибся на своей половине Паломино, не сумев обработать простой мяч, сферу подобрал Джеко, приблизился к линии штрафной и низом пробил в дальний от голкипера угол.

44 мин. Опасно! Перотти прошел в штрафную и прострелил на Пеллегрини, который не сумел попасть в створ с 13 метров.

42 мин. Опасно! Толой одной передачей на Иличича отрезал всю оборону Ромы, но форварда Аталанты все же настиг Смоллинг и спас свою команду от неприятностей.

40 мин. Вполне возможно, что при такой игре Малиновский может выйти на замену на первых минутах второго тайма. Может Руслан помочь команде дальними ударами.

38 мин. Опасно! Иличич со штрвфного неожиданно выполнил передачу в район 11-и метровой, откуда Толой в падении через себя пробил рядом со штангой.

37 мин. Гомес после фола Клюйверта заработал право на перспективный штрафной для Аталанты.

36 мин. Чаще стала атаковать Рома, но римляне доходят только до штрафной Аталанты, Голлини остается без работы.

34 мин. Без ворот проходит игра в эти минуты, хотя соперники и стараются быстро проходить центр поля.

32 мин. Осторожно играют обе команды, слишком высока цена матча, но не верится, что игра может завершиться без забитых мячей.

30 мин. Неплохо! Госенс от боковой линии штрафной прострелил на Иличича, но тот с 13 метров в касание пробил неточно.

28 мин. Организованно сегодня играют римляне в обороне. Сделала команда Фонсеки выводы после 7 пропущенных мячей в двух турах.

27 мин. Мхитарян на своей половине сбил набравшего скорость Гомеса..

26 мин. Опасно! После удара де Рона из-за пределов штрафной, мяч попал в соперника и по дуге опускался прямо на ногу стоящего около линии вратарской Хатебуру, но тот неудачно обработал сферу, практически подарив ее Лопесу.

24 мин. Сапата зацепился за мяч в штрафной соперника, но заработал только право на угловой.

22 мин. Половина тайма позади, не назовешь игру скучной, но, похоже, повторения прошлогодней результативности сегодня не будет. Тогда, напомню, Рома до перерыва забила три гола в ворота хозяев, но во втором тайме Аталанта отыгралась, еще и пенальти не забили хозяева.

20 мин. В контратаке Клюйверт на огромной скорости убежал от Джимситии сбросил мяч под удар Мхитаряну, но тот с 18 метров пробил точно в защитника Аталанты.

18 мин. Все отчетливее прослеживается преимущество Аталанты, но дело до угроз воротам Ромы не доходит.

16 мин. Заработали хозяева право на угловой после розыгрыша штрафного, последовал навес, после чего неточно головой пробил Джимсити.

14 мин. Гомес заработал право на штрафной на подступах к штрафной Ромы.

12 мин. Потихоньку налаживает Аталанта комбинационную игру, мяч все реже бывает на половине хозяев.

10 мин. Манчини получил отложенную карточку за фол в центре поля.

9 мин. Момент! Провалились гости на правом фланге обороны, после чего Гомес вышел на свидание с голкипером, но проиграл дуэль Лопесу!

7 мин. Прошел по левому флангу Госенс и навесил в направлении Сапаты, но мяч до форварда не доходит.

5 мин. Очень много борьбы на первых минутах, хозяева пока не могут зацепиться за мяч.

3 мин. Падает в штрафной Аталанты в борьбе с Джимсити Клюйверт, но арбитр не фиксирует фол со стороны защитника хозяев, тревожный был момент..

1 мин. Руслан Малиновский, хоть и забил в последнем матче победный для Аталанты гол, вновь начал матч со скамейки запасных, а ведь сегодня очень важная игра для обеих команд.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 15-го февраля, состоится матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало в 21:45 по киевскому времени.

«Рома» и «Аталанта» являются прямыми конкурентами в борьбе за 4-е место, которое дает право играть в будущем сезоне в Лиге чемпионов, поэтому результат матча крайне важен для обеих команд. Сейчас команда Малиновского опережает соперника на три очка и имеет отличную возможность увеличить свое преимущество. Римляне находятся далеко не в лучшей форме, уступив в двух последних матчах «Сассуоло» и «Болонье», пропустив при этом 7 мячей. «Аталанта» же продолжает демонстрировать результативный футбол, в предыдущем туре Руслан Малиновский принес своей команде важные три очка, забив решающий гол в выездной игре против «Фиорентины».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Рома».