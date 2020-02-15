Аталанта в битве за четвертое место одержала волевую победу над Ромой

Руслан Малиновский вышел на замену в конце встречи

  • 15.02.2020 23:42
  • 663 просмотра
  • 2 комментария
Аталанта в битве за четвертое место одержала волевую победу над Ромой

В Бергамо в матче 24-го тура итальянской Серии А встретились «Аталанта» и «Рома» - прямые конкуренты за 4-е место в турнирной таблице, дающее право в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Перед игрой хозяева опережали римлян на три очка и имели отличную возможность увеличить отрыв, ведь их соперник пребывает далеко не в лучшей форме.

В первом тайме была довольно вязкая, осторожная игра с минимумом опасных моментов. Хозяева имели всего одну возможность забить, в начале встречи реализация подвела аргентинца Гомеса, который в ближнем бою не сумел пробить Пау Лопеса. Гол Джеко на 45-й минуте был полной неожиданностью, босниец сполна воспользовался грубой ошибкой в обороне Паломино.

На вторую половину «Аталанта» вышла уже с другим настроением и всего через 15 минут после начала тайма вела в счете. Сначала реабилитировался за свою ошибку Паломино, закрывший дальнюю штангу после подачи углового, а едва вышедший на замену Пашалич шикарным обводящим ударом в дальнюю девятку вывел хозяев вперед. В дальнейшем «Аталанта» полностью контролировала ход матча и заслуженно довела встречу до победного конца.

Победа над «Ромой» позволила «Аталанте» закрепиться в первой четверке и увеличить отрыв от пятого места до шести очков. На следующей неделе команду Руслана Малиновского ожидает первый в истории матч плей-офф Лиги чемпионов против «Валенсии».

Итальянская Серия А. 24-й тур

«Аталанта» – «Рома» - 2:1

 Паломино (50), Пашалич (59) - Джеко (45)

 Манчини (10), Мхитарян (27), Фасио (88) - Госенс (55)

«Аталанта»: Голлини - Паломино, Толой, Джимсити - Хатебур, Фройлер, Гомес (Муриель,87) , де Рон, Госенс - Иличич (Малиновский, 84), Сапата (Пашалич, 58)

«Рома»: Лопес - Перес, Фасио, Смоллинг, Спинацолла - Клюйверт (Сайоль, 61), Манчини (Верету, 68), Пеллегрини, Мхитарян, Перотти (дель Фрайле, 78) - Джеко

Арбитр: Даниэле Орсато

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 15.02.2020 23:55
    0
    Пусть лучше ромов тренирует, а не Рому.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 15.02.2020 23:54
    0
    Малиновского поздно выпустили, счет был бы 3:1
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 15.02.2020 23:55
    0
    Пусть лучше ромов тренирует, а не Рому.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 15.02.2020 23:54
    0
    Малиновского поздно выпустили, счет был бы 3:1
    Ссылка
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