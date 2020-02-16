В поединке 24-го тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Рому» со счетом 2:1. Украинец Руслан Малиновский, выступающий за бергамский клуб, появился на поле на 84-й минуте встречи, заменив Иличича.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Лучшие моменты матча Аталанта - Рома
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Паломино (Аталанта).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
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Источник — Sport.ua
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