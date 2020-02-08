23-й тур
Фиорентина
1:2
Аталанта
08.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Малиновского принес Аталанте победу в матче с Фиорентиной

Украинец вышел на замену и отметился результативным ударом

  • 08.02.2020 17:56
  • 3252 просмотра
  • 7 комментариев
Гол Малиновского принес Аталанте победу в матче с Фиорентиной
© twitter.com/acffiorentina

В поединке 23-го тура итальянской Серии А «Аталанта» во Флоренции обыграла «Фиорентину» со счетом 2:1.

Гости были близки к тому, чтобы открыть счет в матче. Голкипер «Фиорентины» Бартоломей Дранговски справился с опасным ударом Кастаня, а затем Пашалич из убойной позиции не попал в ворота. «Фиалки», в свою очередь, реализовали одну из немногочисленных голевых возможностей. Кьеза оказался на подборе перед штрафной соперников и эффектным ударом отправил мяч в угол. Сравнять результат мог Пашалич, но удар футболиста «Аталанты» с угла вратарской заблокировал защитник.

Отыгрались бергамцы в начале второй половины встречи. Гомес справа вбежал в штрафную соперников и успел пробросить мяч мимо вышедшего голкипера на Сапату, который расстрелял ворота. В середине второго тайма на поле вышел Руслан Малиновский, заменивший не реализовавшего свои моменты Марио Пашалича. И украинцу понадобилось всего шесть минут для результативного удара: метров с 25-ти Малиновский поразил угол ворот хозяев поля. В дальнейшем «фиалки» так и не смогли доставить серьезные проблемы «Аталанте», и бергамцы хладнокровно довели матч до победного окончания.

Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Фиорентина» – «Аталанта» – 1:2

Федерико Кьеза (32) – Дуван Сапата (49), Руслан Малиновский (72)

Гаэтано Кастровилли (17), Душан Влахович (59) – Дуван Сапата (27), Пьерлуиджи Голлини (33)

«Фиорентина»: Бартоломей Дранговски, Игор дос Сантос, Херман Песселья, Никола Миленкович, Далберт, Поль Лирола, Гаэтано Кастровилли, Эрик Пульгар (Риккардо Соттиль, 79), Марко Бенасси (Милан Бадель, 85), Федерико Кьеза, Патрик Кутроне (Душан Влахович, 46)

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Тимоти Кастань, Хосе Паломино, Йосип Иличич, Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 64), Алехандро Гомес (Адриен Тамез, 94), Дуван Сапата

Арбитр: Маурицио Мариани

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия)

ФИОРЕНТИНА - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 08.02.2020 18:22
    0
    odiniznashih, 08.02.2020 18:14
    Давно видно что без Малиновского у команды центра нет. Сплошные потери. Даже играя по 20-30 минут он поднимает напряжение игры.
    Ага, канеш. Играя без центра наклепали больше всех голов и сделали 6 разгромов в Серии А.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.02.2020 18:17
    0
    DICTATOR_UA , 08.02.2020 18:09
    може нарешті вийде в основі наступного разу
    Когда голевые передачи будет раздавать, так и сразу. Странно, что ассист записали Гомесу. Когда-то Русик сделал пас через все поле и ассист не дали. Ну хоть оценку поставили 2-ю после Иличича, за 26 минут игры.
    Ссылка
    Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук, 08.02.2020 18:14
    0
    DICTATOR_UA , 08.02.2020 18:09
    може нарешті вийде в основі наступного разу
    Було б добре, якби закріпився в основі. Це б сильно допомогло би йому в моральному плані, перед Євро нам потрібен один з наших лідерів в хорошому фізичному і психологічному стані
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 08.02.2020 18:14
    +2
    Давно видно что без Малиновского у команды центра нет. Сплошные потери. Даже играя по 20-30 минут он поднимает напряжение игры.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 08.02.2020 18:11
    +2
    Руслан молодец. И гол забил, и практически безошибочно
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 08.02.2020 18:09
    +1
    може нарешті вийде в основі наступного разу
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 08.02.2020 18:00
    0
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 08.02.2020 18:14
    +2
    Давно видно что без Малиновского у команды центра нет. Сплошные потери. Даже играя по 20-30 минут он поднимает напряжение игры.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 08.02.2020 18:11
    +2
    Руслан молодец. И гол забил, и практически безошибочно
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 08.02.2020 18:09
    +1
    може нарешті вийде в основі наступного разу
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.02.2020 18:22
    0
    odiniznashih, 08.02.2020 18:14
    Давно видно что без Малиновского у команды центра нет. Сплошные потери. Даже играя по 20-30 минут он поднимает напряжение игры.
    Ага, канеш. Играя без центра наклепали больше всех голов и сделали 6 разгромов в Серии А.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.02.2020 18:17
    0
    DICTATOR_UA , 08.02.2020 18:09
    може нарешті вийде в основі наступного разу
    Когда голевые передачи будет раздавать, так и сразу. Странно, что ассист записали Гомесу. Когда-то Русик сделал пас через все поле и ассист не дали. Ну хоть оценку поставили 2-ю после Иличича, за 26 минут игры.
    Ссылка
    Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук, 08.02.2020 18:14
    0
    DICTATOR_UA , 08.02.2020 18:09
    може нарешті вийде в основі наступного разу
    Було б добре, якби закріпився в основі. Це б сильно допомогло би йому в моральному плані, перед Євро нам потрібен один з наших лідерів в хорошому фізичному і психологічному стані
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 08.02.2020 18:00
    0
    Ссылка
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