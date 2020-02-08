Гол Малиновского принес Аталанте победу в матче с Фиорентиной

В поединке 23-го тура итальянской Серии А «Аталанта» во Флоренции обыграла «Фиорентину» со счетом 2:1.

Гости были близки к тому, чтобы открыть счет в матче. Голкипер «Фиорентины» Бартоломей Дранговски справился с опасным ударом Кастаня, а затем Пашалич из убойной позиции не попал в ворота. «Фиалки», в свою очередь, реализовали одну из немногочисленных голевых возможностей. Кьеза оказался на подборе перед штрафной соперников и эффектным ударом отправил мяч в угол. Сравнять результат мог Пашалич, но удар футболиста «Аталанты» с угла вратарской заблокировал защитник.

Отыгрались бергамцы в начале второй половины встречи. Гомес справа вбежал в штрафную соперников и успел пробросить мяч мимо вышедшего голкипера на Сапату, который расстрелял ворота. В середине второго тайма на поле вышел Руслан Малиновский, заменивший не реализовавшего свои моменты Марио Пашалича. И украинцу понадобилось всего шесть минут для результативного удара: метров с 25-ти Малиновский поразил угол ворот хозяев поля. В дальнейшем «фиалки» так и не смогли доставить серьезные проблемы «Аталанте», и бергамцы хладнокровно довели матч до победного окончания.

Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Фиорентина» – «Аталанта» – 1:2

Федерико Кьеза (32) – Дуван Сапата (49), Руслан Малиновский (72)

Гаэтано Кастровилли (17), Душан Влахович (59) – Дуван Сапата (27), Пьерлуиджи Голлини (33)

«Фиорентина»: Бартоломей Дранговски, Игор дос Сантос, Херман Песселья, Никола Миленкович, Далберт, Поль Лирола, Гаэтано Кастровилли, Эрик Пульгар (Риккардо Соттиль, 79), Марко Бенасси (Милан Бадель, 85), Федерико Кьеза, Патрик Кутроне (Душан Влахович, 46)

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Тимоти Кастань, Хосе Паломино, Йосип Иличич, Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 64), Алехандро Гомес (Адриен Тамез, 94), Дуван Сапата

Арбитр: Маурицио Мариани

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия)

ФИОРЕНТИНА - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА