Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Фиорентина» – «Аталанта» – 1:2

Федерико Кьеза (32) – Дуван Сапата (49), Руслан Малиновский (72)

Гаэтано Кастровилли (17), Душан Влахович (59) – Дуван Сапата (27), Пьерлуиджи Голлини (33)

«Фиорентина»: Бартоломей Дранговски, Игор дос Сантос, Херман Песселья, Никола Миленкович, Далберт, Поль Лирола, Гаэтано Кастровилли, Эрик Пульгар (Риккардо Соттиль, 79), Марко Бенасси (Милан Бадель, 85), Федерико Кьеза, Патрик Кутроне (Душан Влахович, 46)

Запас: Федерико Бранколини, Пьетро Терраччиано, Лоренцо Венути, Федерико Чеккерини, Мартин Касерес, Кристиан Далле Мура, Алекса Терзич, Кевин Агудело, Рашид Геззаль.

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Тимоти Кастань, Хосе Паломино, Йосип Иличич, Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 64), Алехандро Гомес (Адриен Тамез, 94), Дуван Сапата

Запас: Франческо Росси, Марко Спортьелло, Раоуль Белланова, Маттиа Кальдара, Леннарт Циборра, Ханс Хатебур, Эбрима Колли, Луис Муриэль

Арбитр: Маурицио Мариани

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Кьеза с дальней дистанции пробил выше ворот.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

90 мин. Замена у Аталанты. Вместо Гомеса на поле вышел Тамез.

88 мин. Неудачная атака Фиорентины.

85 мин. Замена у Фиорентины. Вместо Бенасси на поле вышел Бадель.

82 мин. Малиновский нарушил правила на половине поля Фиорентины.

79 мин. Замена у Фиорентины. Вместо Пульгара на поле вышел Соттиль.

75 мин. Игра идет в центре поля.

72 мин. ГООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! МАЛИНОВСКИЙ!!! Руслан сделал то, что и должен был! Получив мяч перед штрафной прицелился и метров с 25-ти вогнал мяч в нижний угол!

69 мин. Гомес нарушил правила на половине поля Фиорентины.

67 мин. Малиновский получил по ногам в центре поля.

64 мин. Замена у Аталанты. Малиновский вступил в игру, заменив Пашалича. Удачи, Руслан!

62 мин. Пашалич из-за пределов штрафной пробил неудачно.

59 мин. Влахович отмахнулся от оппонента.

58 мин. Игра идет в центре поля.

55 мин. Опасно! Пульгар со штрафного метров с 23-х пробил немного выше ворот!

52 мин. Бергамцы продолжают идти в атаку.

49 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Гомес справа ворвался в штрафную Фиорентины и пробросил мяч мимо вышедшего голкипера, а Сапата расстрелял ворота!

46 мин. Замена у Фиорентины. Вместо Кутроне на поле вышел Влахович.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. ОПАСНО! Пашалич в штрафной Фиорентины пробросил мяч себе под удар, и защитник в подкате успел заблокировать!

40 мин. Неудачная атака Аталанты.

37 мин. После прострела Сапаты Дранговски поймал мяч.

33 мин. Голлини был чем-то недоволен и решил поговорить с арбитром. Такие действия голкипера Мариани не понравились.

32 мин. ГОООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После передачи с фланга защитник Аталанты выбил мяч на Кьезу, который принял и вторым касанием с лёта пробил точно в угол! Голлини в прыжке кончиками пальцев дотянулся до мяча, но не сумел выручить.

30 мин. Контролируют мяч бергамцы.

27 мин. Сапата сорвал проход Гаэтано, задержав за руку оппонента.

26 мин. Огрызнулась Фиорентина! Своевременный выход голкипера спас ситуацию для гостей: голкипер заблокировал удар Кутроне из пределов штрафной!

24 мин. Владение мячом - 35-65%.

22 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

19 мин. МОМЕЕЕНТ! После прострела из правого угла штрафной Пашалич из убойной позиции пробил рядом со штангой!

17 мин. Гаэтано грубо сыграл на половине поля Аталанты.

15 мин. Нервничают флорентийцы: уже несколько потерь на своей половине поля допустили.

13 мин. А вот и момент! После прострела во вратарскую Дранговски в падении отбил мяч на Кастаня, после удара которого голкипер выручил свою команду!

11 мин. Иличич справа вошел в штрафную Фиорентины и хлестким ударом не попал в дальний угол.

9 мин. Иличича уронили в центре поля.

7 мин. В высоком темпе идет игра. Ждем, когда команды начнут обострять ситуацию.

4 мин. Угловой Фиорентины не доставил проблем бергамской команде.

2 мин. С атак Аталанты началась встреча. Пока без угроз воротам.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 8-го февраля, состоится поединок 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», начало – в 16:00 по киевскому времени.

«Аталанта» является самой результативной командой текущего чемпионата, а Йосип Иличич и Луис Муриэль на двоих наколотили уже 26 голов. Но необязательные потери очков пока не дают возможности бергамцам бороться за медали Серии А: от третьего места «Аталанту» отделяют одиннадцать очков. «Фиорентина» идет во второй половине турнирной таблицы и вряд ли сможет рассчитывать на серьезные достижения в нынешнем сезоне. В первом круге в матче с «фиалками» «Аталанта» совершила камбэк, отыграв два гола в концовке. Отметим, что тогда Малиновский впервые вышел в стартовом составе своей команды на матч Серии А.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фиорентина» – «Аталанта».