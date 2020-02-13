Бондаренко выиграла парный матч в Таиланде и вышла в четвертьфинал

Катерина выступает в дуэте с Тамарин Танасугарн из Таиланда

  • 13.02.2020 16:58
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Бондаренко выиграла парный матч в Таиланде и вышла в четвертьфинал
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Украинка Катерина Бондаренко выиграла стартовый матч в парном разряде на турнире WTA International в Хуахине (Таиланд) и вышла в четвертьфинал.

Украинка выступает в дуэте с Тамарин Танасугарн из Таиланда, получив на турнир уайлд-кард. Бондаренко с напарницей переиграли японский дуэт в двух сетах.

WTA. Хуахин (Таиланд)

Парный разряд. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) / Тамарин Танасугарн (Таиланд) [WC] – Эри Ходзуми / Макото Ниномия (Япония) [3] – 6:3, 6:1

В четвертьфинале Бондаренко и Танасугарн встретятся с парой Барбара Хаас (Австрия) / Эллен Перес (Австралия).

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Источник — Sport.ua

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