Зимова першість - 2020: Розклад та час початку матчів

17 лютого 2020 року у Чернігові стартує ігровий сезон у жіночому футболі. Саме в цей день розпочнуться матчі Всеукраїнського турніру «ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ-2020» серед жіночих команд Вищої ліги.

Щорічні змагання "Зимова Першість 2020" з футболу серед жіночих команд відбудеться у період з 17-21 лютого 2020 року в Чернігові, на оновленому стадіоні СДЮШОР «Юність» (м. Чернігів, проспект Перемоги, 110), який вміщує до 3000 глядачів.

А для тих, хто не зможе відвідати Чернігів, Українська асоціація футболу та Всеукраїнська асоціація жіночого футболу планує провести прямі трансляції з усіх матчів першості. Очікуйте новин на нашому сайті.

У 2020 році зимові змагання пройдуть вже вдев'яте, а участь у них візьмуть 6 команд вищого дивізіону, які надали офіційні підтвердження, а саме:

КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ:



17.02.2020 року

Матч №1 – «Житлобуд-1» – «ЕМС-Поділля» - 14:00

Матч №2 – «Житлобуд-2» – «Родина-Ліцей» - 15:30

Матч №3 – «Ладомир» – «Ятрань-Берестівець» - 17:00

18.02.2020 року

Матч №4 – «Родина-Ліцей» - «Житлобуд-1» - 11:00

Матч №5 – «ЕМС-Поділля» – «Ятрань-Берестівець» - 12:30

Матч №6 – «Житлобуд-2» – «Ладомир» - 14:00

19.02.2020 року

Матч №7 – «Ятрань-Берестівець» - «Житлобуд-2» - 11:00

Матч №8 – «Ладомир» - «Житлобуд-1» - 12:30

Матч №9 – «ЕМС-Поділля» – «Родина-Ліцей» - 14:00

20.02.2020 року

Матч №10 – «Родина-Ліцей» - «Ладомир» - 11:00

Матч №11 – «Житлобуд-2» - «ЕМС-Поділля» - 12:30

Матч №12 – «Житлобуд-1» – «Ятрань-Берестівець» - 14:00

21.02.2020 року

Матч №13 – «Ладомир» – «ЕМС-Поділля» - 09:00

Матч №14 – «Ятрань-Берестівець» - «Родина-Ліцей» - 10:30

Матч №15 – «Житлобуд-1» - « Житлобуд-2» - 12:00

Нагородження команд

Команди зіграють між собою в одне коло і визначать переможця та призерів турніру. Тривалість матчу складатиме два тайми по 30 хвилин. Також нагадаємо, що нічийних результатів у матчах не буде, а переможець визначиться у серії післяматчевих пенальті. А отже за перемогу команді буде нараховуватися 3 очки, переможцю у серії пенальті - 2 очки, за поразку в серії пенальті - 1 очко та 0 очок команді, яка зазнала поразки.

ФІНАЛИ ЗМАГАНЬ:



2008 - 7 команд грали по колу кожна з кожною (чемпіон - Житлобуд-1)

2013 - Легенда-ШВСМ - Донеччанка - 0:0 (п.п. 4:3)

2014 - Донеччанка - Житлобуд-1 - 1:4

2015 - Житлобуд-1 - Ятрань-Базис - 3:0

2016 - Житлобуд-2 - Житлобуд-1 - 2:0

2017 - Житлобуд-1 - Житлобуд-2 - 2:1

2018 - Легенда-ШВСМ - Житлобуд-2 - 0:0 (п.п. 5:6)

2019 - Житлобуд-1 - Житлобуд-2 - 0:2