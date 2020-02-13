Нико Ковач является главным претендентом на пост тренера Герты

Известный немецкий специалист Нико Ковач может возглавить «Герту» летом этого года.
Как сообщает немецкая пресса, Ковач - главный кандидат на должность тренера берлинского клуба. Напомним, что 11 февраля пост наставника команды неожиданно покинул Юрген Клинсманн.
Сейчас команду тренирует Александр Нури.
Ковач выступал за «Герту» в 1991-1996 и 2003-2006 годах, а также является уроженцем Берлина. Последним местом работы Ковача была «Бавария», которую он покинул в ноябре 2019 года.
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Источник — Kicker
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