Нико Ковач является главным претендентом на пост тренера Герты

Известный немецкий специалист Нико Ковач может возглавить «Герту» летом этого года.

Как сообщает немецкая пресса, Ковач - главный кандидат на должность тренера берлинского клуба. Напомним, что 11 февраля пост наставника команды неожиданно покинул Юрген Клинсманн.

Сейчас команду тренирует Александр Нури.

Ковач выступал за «Герту» в 1991-1996 и 2003-2006 годах, а также является уроженцем Берлина. Последним местом работы Ковача была «Бавария», которую он покинул в ноябре 2019 года.