Нико Ковач является главным претендентом на пост тренера Герты

Бывший наставник «Баварии» вскоре может вернуться к работе

  • 13.02.2020 11:52
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Нико Ковач является главным претендентом на пост тренера Герты
© ФК Бавария. Нико Ковач

Известный немецкий специалист Нико Ковач может возглавить «Герту» летом этого года.

Как сообщает немецкая пресса, Ковач - главный кандидат на должность тренера берлинского клуба. Напомним, что 11 февраля пост наставника команды неожиданно покинул Юрген Клинсманн.

Сейчас команду тренирует Александр Нури.

Ковач выступал за «Герту» в 1991-1996 и 2003-2006 годах, а также является уроженцем Берлина. Последним местом работы Ковача была «Бавария», которую он покинул в ноябре 2019 года.

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Источник — Kicker

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