Лунин стал игроком месяца в Овьедо

Украинский голкипер получил приз в новой команде

  • 12.02.2020 22:49
  • 2050 просмотров
  • 3 комментария
Лунин стал игроком месяца в Овьедо
© ФК Реал Овьедо

21-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин признан игроком месяца в «Овьедо». За Лунина проголосовали болельщики клуба.

«Трофей предназначен для всей команды. Мы работаем хорошо. Я доволен своими товарищами по команде, тренерами. Теперь я могу продемонстрировать то, что могу и хочу помочь команде продолжать расти», - сказал Лунин, получив приз.


Твиттер Реал Овьедо

В январе Лунин сыграл за «Овьедо» 5 матчей, в которых пропустил шесть мячей. Отметим, что сезон украинец начинал в «Вальядолиде», но там практически не играл.

В минувшем туре Лунин попал в сборную тура Сегунды. 11 февраля Андрей Лунин отпраздновал 21-й день рождения.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Овьедо

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 12.02.2020 23:58
    0
    Он бы Реал точно не опозорил, играй в основе мадридцев. Но он не такой медийный и раскрученый увы.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 12.02.2020 23:34
    +3
    С такой защитой,точнее отсутствие оной,мог бы и десятка полтора пропустить за пять матчей,но все указует на уровень Андрея,реально тащит команду
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 12.02.2020 23:19
    +3
    Андрій так тримати!!!!!!! Чекаю в збірній і в Реалі в блищому майбутньому.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 12.02.2020 23:34
    +3
    С такой защитой,точнее отсутствие оной,мог бы и десятка полтора пропустить за пять матчей,но все указует на уровень Андрея,реально тащит команду
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 12.02.2020 23:19
    +3
    Андрій так тримати!!!!!!! Чекаю в збірній і в Реалі в блищому майбутньому.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 12.02.2020 23:58
    0
    Он бы Реал точно не опозорил, играй в основе мадридцев. Но он не такой медийный и раскрученый увы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности