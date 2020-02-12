Лунин стал игроком месяца в Овьедо

21-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин признан игроком месяца в «Овьедо». За Лунина проголосовали болельщики клуба.

«Трофей предназначен для всей команды. Мы работаем хорошо. Я доволен своими товарищами по команде, тренерами. Теперь я могу продемонстрировать то, что могу и хочу помочь команде продолжать расти», - сказал Лунин, получив приз.



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В январе Лунин сыграл за «Овьедо» 5 матчей, в которых пропустил шесть мячей. Отметим, что сезон украинец начинал в «Вальядолиде», но там практически не играл.

В минувшем туре Лунин попал в сборную тура Сегунды. 11 февраля Андрей Лунин отпраздновал 21-й день рождения.