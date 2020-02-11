ФОТО. Лунин попал в сборную тура Сегунды

Украинский вратарь провел хороший поединок против «Райо Вальекано» (1:1)

  • 11.02.2020 07:54
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ФОТО. Лунин попал в сборную тура Сегунды
© ФК Овьедо. Андрей Лунин (слева)

20-летний голкипер «Овьедо» и сборной Украины Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», включен в сборную 27-го тура испанской Сегунды по версии авторитетного издания Marca.

Лунин вышел в стартовом составе «Овьедо» на матч против «Райо Вальекано» (1:1) и провел полный поединок, пропустив только с пенальти.

В текущем сезоне Лунин сыграл 4 матча за «Овьедо», где пропустил 5 мячей.

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Источник — Marca

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